Lakkotripis beklentilerin şimdilik yüksekte tutulmaması uyarısında bulunuyor

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, enerji alnındaki tüm iyimserlik ve kararlılıklarına rağmen somut sonuçlar elde edene kadar beklentileri yüksekte tutmamaları gerektiği üzerinde durdu.

Simerini gazetesine konuşan Lakkotripis, enerji alanındaki son gelişmeleri aktardı.

Habere göre Lakkotripis, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi”ndeki perspektiflere ilişkin tüm iyimserliklere ve ilerleme yönündeki kararlılıklarına rağmen, sondajlarda kesin olarak doğalgazın var olup olmadığı ortaya çıkana kadar beklentilerini yüksekte tutmamaları gerektiğini söyledi.

Üçüncü tur ruhsat ihalesini, Mısır’daki Zohr yatağının keşfinin hemen ardından, uygun bir zamanda ilan ettiklerine işaret eden Lakkotripis, sektör içerisinde deneyim ve teknolojiye sahip en büyük şirketlerden bazılarını kendilerine çekmeyi başardıklarını belirtti.

Bu şirketlerle memnuniyet verici bir araştırma programı üzerinde anlaşmaya vardıklarını anlatan Lakkotripis, 6, 8 ve 10’uncu parsellerde toplam 12 sondaj yapılacağını ifade etti.

Lakkotripis, daha önceden ruhsatlandırılmış parsellerde de sondajlar yapılacağını anımsatarak, ENI ile Total’in, 11’inci parseldeki “Onisoforos”ta Temmuz ayında sondaj yapacağını söyledi.

Tel Aviv’de EastMed projesiyle ilgili Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve İtalya yetkili bakanları arasında gerçekleştirilen görüşmenin ardından bir sondaki buluşmanın altı aya kadar Lefkoşa Rum kesiminde gerçekleştirilmesinin planlandığını ifade eden Lakkotripis, işbirliklerindeki yeni kritik dönüm noktasının, EastMed projesinin inşası için gereken dört ülke arasında devletlerarası anlaşmanın şartlarına ilişkin görüşmelerin başlaması olduğunu belirtti.

Vatandaşların doğalgazdan istifade edilmesiyle elde edilen kazançları ne zaman ceplerinde hissedecekleri sorusu üzerine ise Lakkotripis, doğalgazdan ticari olarak istifadenin 2020-2022 tarihleri arasında başlamasının planlandığını ve bunun özellikle ihracatla ilgili olacağını belirtti.

İlk aşamada iç piyasada doğalgaz kullanımının elektrik santralinde olacağını belirten Lakkotripis, bu şekilde çevre açısından olumlu gelişmelerin ötesinde, elektrik fiyatlarının düşürülmesi yönünde çaba gösterileceğini belirtti.

Lakkotripis, gelecekte birçok iş imkanını da sağlanacağından söz etti.

SONDAJLAR TEHLİKEYE GİREBİLİR

Öte yandan Kathimerini gazetesi enerji şirketleri resmi olarak sondaj programlarını açıklamışken, Rum Hükümeti’nin, hidrokarbon çalışmalarına karadan destek verecek olan şirketlerin Larnaka limanından uzaklaştırılmalarının ardından oluşan sorunlara derhal çözüm bulmazsa zor bir durumda kalacağını yazdı.

11’inci parselin konsorsiyumunun Limasol Limanını kullanmak için anlaşmaya vardığını yazan gazete, ancak diğer şirketlerin hala ciddi sorunlarının olduğunu ve bunların çözülmemesi halinde sondaj araştırma programlarının etkileneceğini belirtti.

Haberde sorununun, Limasol Limanı idaresinin özel kişilere verilmesi yönünde sözleşmeye imza atılmasının ardından baş gösterdiği kaydedildi.