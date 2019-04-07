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Lakkotripis, doğal gaz şirketlerini çağıracak

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Rum Enerji, Ticaret ve Turizm Bakanı Yorgos Lakkotripis’in, enerji alanında değerlendirme ve planlama yapmak için ExxonMobil, Total ve ENI şirketlerini toplantıya çağıracağı belirtildi.
Lakkotripis, doğal gaz şirketlerini çağıracak

Rum Enerji, Ticaret ve Turizm Bakanı Yorgos Lakkotripis’in, enerji alanında değerlendirme ve planlama yapmak için ExxonMobil, Total ve ENI şirketlerini toplantıya çağıracağı belirtildi.


Politis gazetesi “Lakkotrpis’in Girişimiyle Bugünlerde, Terminal Hedefiyle Büyük Şirketlerin Buluşması - Terminal İnşa Etmeyi Tercih Ettik” başlıklı manşetten ve iç sayfada verdiği haberinde, Amerikalıların, Doğu Akdeniz’deki enerji planlarına ilişkin niyetleri ve planlamaları yavaş yavaş netleşirken; Güney Kıbrıs’ın da boş durmadığını yazdı.
Gazete Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in, Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren ExxonMobil, Total ve ENI gibi şirket temsilcilerini, 2019 yılı içerisinde planlanan faaliyetleri kesinleştirmek ve masada bulunan tüm olguları ortaya koymak için toplantıya çağıracağını belirtti.
Amerika’nın Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde yer almasının nedenlerinden geniş bir şekilde söz eden gazete; Amerika’nın; Güney Kıbrıs’a terminal inşa etme hedefiyle ExxonMobil-Qatar Petroleum konsorsiyumu ile Güney Kıbrıs’ın “MEB’”inde yer aldığını yazdı.
ExxonMobil-Qatar’ın, önünde bulunan verilerden, 2019 yılı sonu veya 2020 yılında, 10’uncu parselde yeni sondajları ileriye götüreceği zaman, yeni bir yatak keşfedeceğini tahmin ederek Vasiliko’da terminal inşa etmeyi planladığını yazan gazete, “Glafkos” hedefinin büyük olması durumunda ise Amerikalıların derhal terminal inşasına başlayacağını belirtti.
Bu çabanın, gerek Total gerekse Enı’nin katılımı aracılığıyla hızlanması hedefiyle, Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in girişiminin de bu gidişata yönelik olduğunu belirten gazete ExxonMobil şirketinin, Cuma günü Lakkotripis’e bir mektup göndererek, 5-8 tcf rezervle “Glafkos” yatağının varlığını teyit ettiğini ve bir de teyit sondajı yapacağını dile getirdiğini yazdı.
Amerikalı yetkililerin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Rum hükümeti üyeleriyle, Güney Kıbrıs’a terminal inşa etme konusunu zaten ele aldığını anımsatan gazete konunun, son gerçekleştirilen Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail üçlü görüşme sırasında, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile de ele alındığını belirtti.
Gazete aynı haberinin içerisinde Güney Kıbrıs-Amerikan ilişkilerinin gelecek Haziran ayında ilk testten geçeceğini, Güney Kıbrıs’ın, Amerika kanadından, Kıbrıs’taki UNFICYP konusunda olumlu karşılık beklediğini de yazdı.

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