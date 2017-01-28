Lakkotripis Kıbrıs sorununun enerji planlamaları için önkoşul olmadığını söyledi

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, Rum hükümetinin, enerji planlamalarında ilerlemek için hiçbir zaman Kıbrıs sorununu önkoşul olarak ortaya koymadığını söyledi.

Haravgi gazetesinde yer alan bir habere göre, Lakkotripis, dün Larnaka’da yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB)” içerisindeki parseller için çıkılan 3’üncü tur ruhsat ihalesine ilişkin müzakere prosedürünün gelişme halinde olduğunu söyledi.

Lakkotripis, doğal gaz sondajları konusunda şu an Fransız Total şirketi tarafından 11 numaralı parselde yıl içerisinde yapılacak ilk sondajla ilgili planlamanın yapılmakta olduğunu dile getirdiğini aktardı.

ENI şirketinin programının da ellerine ulaşmasını beklediklerini ifade eden Lakkotripis, şu an 3’üncü tur ruhsat ihalesiyle ilgili müzakere aşamasında bulunduklarını yineleyerek, bunun akabinde lisanslı parsellerle ilgili sondaj tarihlerinin ortaya çıkacağını söyledi.

Limasol limanındaki sorunlarla ilgili bir soru üzerine ise, bunların çözülmüş göründüğünü ifade eden Rum bakan, Fransız Total şirketinin sondajının 2017 yılının ilk altı ayında yapılıp yapılmayacağına dair bir soruya ise “bakacağız” yanıtını verdi.

Şirket tarafından bu konuda bazı sözlü bilgiler verildiğini ifade eden Lakkotripis, sondaj makinesinin sondaj yapılacak hedefe gideceği tarih konusunda ise, şirketten yazılı resmi bir bilgilendirme istediklerini sözlerine ekledi.

Haber, Alithia gazetesinde “Kıbrıs Sorunu Önkoşul Değil”, Fileleftheros gazetesinde ise “Total Şirketinin 11’inci Parseldeki Sondajı Planlanıyor- Lakkotripis: Kıbrıs Sorunu Enerji Planlamalarını Etkilemiyor” başlıklarıyla yer buldu.

ENERJİ ALTYAPILARININ KORUNMASI İÇİN AVRUPA İNİSİYATİFİ

Fileleleftheros gazetesinin “Enerji Altyapılarının Korunması İçin Savunma Bakanlarından Avrupa İnisiyatifi” başlıklı haberinde ise, Rum Savunma Bakanlığı’nın, kritik enerji altyapılarının korunması için Avrupa İnisiyatifi üstlendiğini yazdı.

Gazete, Avrupa Savunma Örgütü’nün, Kritik Enerji Altyapılarının Korunmasına İlişkin Uzmanlar Grubu’nun üçüncü toplantısının, 26–27 Ocak tarihlerinde Rum Savunma Bakanlığı’nın ev sahipliğinde “Kıbrıs Avrupa Üniversitesi”nde düzenlendiğini kaydetti. Gazete, Güney Kıbrıs ile Yunanistan savunma bakanlıklarının bu grubun liderliğini üstlendiklerini belirtti.

Rum Enerji Bakanlığı ile “Kıbrıs Avrupa Üniversitesi”nin, toplantı çerçevesinde Kritik Enerji Altyapılarının Korunmasına ilişkin bir sempozyum düzenlediğini yazan gazete, Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis’in sempozyumun açılışında bir konuşma yaptığını kaydetti.

Konuşmasında, Güney Kıbrıs ile Yunanistan tarafından ortaklaşa yürütülen bu inisiyatifin stratejik boyutuna işaret eden Fokaidis, bunun yalnızca iki ülkenin ulusal çıkarlarına değil, ortak Avrupa menfaatlerine de hizmet etmekte olduğunu sözlerine ekledi.

Politis gazetesi ise “LNG’ye Hazırlanıyorlar” başlıklı haberinde, Rum Elektrik İdaresi’nin (AİK) Vasiliko’daki beş ünitesinde, ithal edilmesi mümkün olduğu zaman, doğal gaz da kullanılabilmesi için çalışmaların devam ettiğini yazdı.

Gazete, Rum Bakanlar Kurulu’nun, ülke içi ihtiyaçlar için 2020’ye kadar Güney Kıbrıs’a doğal gaz ithal edilmesini, hedef olarak ortaya koyduğunu da anımsattı.