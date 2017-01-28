 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 83.827
  • Altın 148,356
  • Dolar 3,8623
  • Euro 4,1287
  • Lefkoşa 3 °C
  • Mağusa 4 °C
  • Girne 4 °C
  • Güzelyurt 2 °C
  • İskele 3 °C
  • İstanbul 0 °C
  • Ankara -7 °C
SON DAKİKAO yol kar yağışı nedeniyle kapandı!

Lakkotripis Kıbrıs sorununun enerji planlamaları için önkoşul olmadığını söyledi

»
Lakkotripis Kıbrıs sorununun enerji planlamaları için önkoşul olmadığını söyledi
Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, Rum hükümetinin, enerji planlamalarında ilerlemek için hiçbir zaman Kıbrıs sorununu önkoşul olarak ortaya koymadığını söyledi.

Haravgi gazetesinde yer alan bir habere göre, Lakkotripis, dün Larnaka’da yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB)” içerisindeki parseller için çıkılan 3’üncü tur ruhsat ihalesine ilişkin müzakere prosedürünün gelişme halinde olduğunu söyledi.

Lakkotripis, doğal gaz sondajları konusunda şu an Fransız Total şirketi tarafından 11 numaralı parselde yıl içerisinde yapılacak ilk sondajla ilgili planlamanın yapılmakta olduğunu dile getirdiğini aktardı.

ENI şirketinin programının da ellerine ulaşmasını beklediklerini ifade eden Lakkotripis, şu an 3’üncü tur ruhsat ihalesiyle ilgili müzakere aşamasında bulunduklarını yineleyerek, bunun akabinde lisanslı parsellerle ilgili sondaj tarihlerinin ortaya çıkacağını söyledi.

Limasol limanındaki sorunlarla ilgili bir soru üzerine ise, bunların çözülmüş göründüğünü ifade eden Rum bakan, Fransız Total şirketinin sondajının 2017 yılının ilk altı ayında yapılıp yapılmayacağına dair bir soruya ise “bakacağız” yanıtını verdi.

Şirket tarafından bu konuda bazı sözlü bilgiler verildiğini ifade eden Lakkotripis, sondaj makinesinin sondaj yapılacak hedefe gideceği tarih konusunda ise, şirketten yazılı resmi bir bilgilendirme istediklerini sözlerine ekledi.

Haber, Alithia gazetesinde “Kıbrıs Sorunu Önkoşul Değil”, Fileleftheros gazetesinde ise “Total Şirketinin 11’inci Parseldeki Sondajı Planlanıyor- Lakkotripis: Kıbrıs Sorunu Enerji Planlamalarını Etkilemiyor” başlıklarıyla yer buldu.

ENERJİ ALTYAPILARININ KORUNMASI İÇİN AVRUPA İNİSİYATİFİ

Fileleleftheros gazetesinin “Enerji Altyapılarının Korunması İçin Savunma Bakanlarından Avrupa İnisiyatifi” başlıklı haberinde ise, Rum Savunma Bakanlığı’nın, kritik enerji altyapılarının korunması için Avrupa İnisiyatifi üstlendiğini yazdı.

Gazete, Avrupa Savunma Örgütü’nün, Kritik Enerji Altyapılarının Korunmasına İlişkin Uzmanlar Grubu’nun üçüncü toplantısının, 26–27 Ocak tarihlerinde Rum Savunma Bakanlığı’nın ev sahipliğinde “Kıbrıs Avrupa Üniversitesi”nde düzenlendiğini kaydetti. Gazete, Güney Kıbrıs ile Yunanistan savunma bakanlıklarının bu grubun liderliğini üstlendiklerini belirtti.

Rum Enerji Bakanlığı ile “Kıbrıs Avrupa Üniversitesi”nin, toplantı çerçevesinde Kritik Enerji Altyapılarının Korunmasına ilişkin bir sempozyum düzenlediğini yazan gazete, Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis’in sempozyumun açılışında bir konuşma yaptığını kaydetti.

Konuşmasında, Güney Kıbrıs ile Yunanistan tarafından ortaklaşa yürütülen bu inisiyatifin stratejik boyutuna işaret eden Fokaidis, bunun yalnızca iki ülkenin ulusal çıkarlarına değil, ortak Avrupa menfaatlerine de hizmet etmekte olduğunu sözlerine ekledi.

Politis gazetesi ise “LNG’ye Hazırlanıyorlar” başlıklı haberinde, Rum Elektrik İdaresi’nin (AİK) Vasiliko’daki beş ünitesinde, ithal edilmesi mümkün olduğu zaman, doğal gaz da kullanılabilmesi için çalışmaların devam ettiğini yazdı.

Gazete, Rum Bakanlar Kurulu’nun, ülke içi ihtiyaçlar için 2020’ye kadar Güney Kıbrıs’a doğal gaz ithal edilmesini, hedef olarak ortaya koyduğunu da anımsattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Rum yönetimi Eıde’nin açıklamasını beğenmedi27 Ocak 2017 Cuma 11:45
  • Ukraynalı iş insanı Ahmedov’un hisseleri donduruldu27 Ocak 2017 Cuma 11:45
  • AKEL: Son 4 yılda büyük gelir kaybı yaşandı27 Ocak 2017 Cuma 11:44
  • Kıbrıs'ın güneyinde askeri silah çalındı!27 Ocak 2017 Cuma 11:42
  • Güvenlik Konseyi UNFICYP raporunu onayladı27 Ocak 2017 Cuma 11:41
  • Kıbrıslı Rumlar Türkmenköy’de ayin yapacak27 Ocak 2017 Cuma 11:40
  • İlk kez oldu...27 Ocak 2017 Cuma 10:32
  • Eıde: “Güvenlik Konseyi’nin konferansa davet edildiği bir emsal yok”26 Ocak 2017 Perşembe 12:55
  • Bazı Maronitler köylerine yeniden yerleşmek istiyor26 Ocak 2017 Perşembe 12:54
  • Akıncı’nın NTV’ye, Eıde’nin KIP’e açıklamaları güney’de tepki yarattı26 Ocak 2017 Perşembe 12:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti