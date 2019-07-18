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Lakkotripis planlanan sondaj sayısını açıkladı

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Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgelerinin (MEB) sınırlarını belirlemeleri konusunun son dönemde yeniden gündeme geldiği, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın bu konuda adım atılması yönünde ciddi düşüncelere sahip olduğu iddia edi
Lakkotripis planlanan sondaj sayısını açıkladı

Politis gazetesi: “Yunanistan ve Mısır’la MEB – Orta Çizgi Temel Alınarak Sınır Çizilmesi Yönünde Düşünceler” başlıkları altında verdiği haberinde, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın gerek kendi aralarındaki gerekse Yunanistan ile Mısır arasındaki MEB sınırının belirlenmesi yönünde adımlar atılması konusunu ciddi ciddi ele almaya başladığını yazdı.

Gazete, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın, Türkiye ile Lübnan’ın MEB sınırlarını belirleme yönündeki olası bir anlaşmasının yaratacağı olumsuzluklardan kaçınmayı hedeflediğini de belirtti.

LAKKOTRİPİS: “İKİ YILLIK SÜREDE 9 SONDAJ”

Gazete bir diğer haberinde ise, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in Yunanistan’da gerçekleştirilen “Economist” formunda yaptığı konuşmada, önümüzdeki iki yıllık zaman zarfında 9 sondaj gerçekleştirilmesinin planlandığını söylediğini yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde gerçekleştirilmesi planlanan sondajların sayısı ve türü konusunda durumun belirsiz olduğunu, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in Mayıs ayında yaptığı açıklamada 8 sondajdan bahsederken, dünkü konuşmasında sayıyı revize ederek 9 sondajdan bahsettiğini yazdı.

Habere göre Lakkotripis dünkü konuşmasında, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde iki senelik zaman zarfında 9 sondaj gerçekleştirmeyi planladıklarını, bu sondajlardan 5’inin araştırma, 4’ünün ise doğrulama nitelikli sondajlar olacağını ifade etti.

Exxon Mobil ve Qatar Petroleum şirketlerinin 10’uncu parseldeki “Galfkos” yatağında doğal gaz keşfetmelerinin önemine dikkat çeken Lakkotripis, bu keşfin ülkenin doğalgaz koridorunda yer almasına katkı koyacağını vurguladı.

Türkiye’nin eylemlerine de değinen Lakkotripis, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de istikrarsızlık yaratmaya ve enerji devlerinin bölgeye yatırım yapmaktan vazgeçmelerini sağlamaya çalıştığı iddiasında da bulundu.

Lakkotripis, Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’deki yedi ülkenin “EastMed Gas Form” işbirliği içerisine dahil olabileceğini ve sorunun değil çözümün bir parçası haline gelebileceğini de öne sürdü.

Lakkotiripis ayrıca, “Afrodit” yatağındaki doğal gazın sıvılaştırılacağı Mısır’a taşınması konusundaki görüşmelerin de tamamlanmak üzere olduğunu sözlerine ekledi.

Alithia ve Fileleftheros gazeteleri ise, Lakkotripis’in konuşmasında, beş araştırma beş de doğrulama sondajı olmak üzere toplam 10 sondajdan bahsettiğini yazdılar.

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