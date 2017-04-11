Lakkotripis Türk açıklamaları karşısında soğukkanlı durulması gerektiğini vurguladı

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın enerji alanındaki açıklamaları karşısında soğukkanlı durulması gerektiğini vurguladı.

Haravgi gazetesine göre Lakkotripis, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın, Güney Kıbrıs’ın enerji alanındaki eylemleriyle ilgili açıklamalarını yorumlarken, “Gerek kışkırtmalar, gerekse tehditler yeni bir şey değildir” iddiasında bulundu.

Türkiye’nin aynısını gerek 2011’de Noble Energy’nin sondajlarında, gerekse 2012’de ikinci tur ruhsat ihalesinin ilanında da yaptığını savunan Lakkotripis, şimdi de aynı şeyi yaptığını öne sürdü.

Lakkotripis, bunları soğukkanlılık ve ağırbaşlılıkla karşılamaları ve tabi ki iyi hazırlanmış, bütünlük ve birlik içinde olmaları gerektiğini belirtti.

“Barbaros”un gelişi ve Güney Kıbrıs’ın sözde ‘Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB)’ içerisindeki faaliyetlerin donmasına ilişkin senaryonun tekrarlanması yönünde bir tehdit yoğunluğunun olup olmadığı” sorusu karşısında ise Lakkotripis, faaliyetlerin dondurulmasının sebebinin “Türkiye’nin kışkırtmaları” değil, 9’uncu parseldeki başarısız sondajlar olduğunu söyledi.

Mısır’daki Zohr yatağının keşfinin ardından koşulların değiştiğine işaret eden Lakkotripis, üçüncü tur ruhsat ihalesine çıkıldığını hatırlatarak, bunun sonuçlarının ne olduğunun görüldüğünü belirtti.

Lakkotripis, çabalarının, enerji politikalarındaki çıkarlarla aynı hizada olmaya devam edeceğini ifade etti.