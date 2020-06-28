Lakkotripis: Türkiye ENI’nin parsele girişini engellediğinde zor anlar yaşadım

Rum Enerji Bakanlığı görevini devretmeye hazırlanan Yorgos Lakkotripis, geride kalan bakanlık görevinin en zor anının Türkiye’nin ENI şirketinin 3’üncü parsele girişini engellediği zaman yaşadığını söyledi.
Lakkotripis, siyasi yaşamında Anastasiadis’e yönelmekten pişman olmadığını da kaydetti.
Rum Ticaret Sanayi Turizm ve Enerji Bakanlığını devretmeye hazırlanan Yorgos Lakkotripis, bakanlık sürecini Fileleftheros’a değerlendirdi.
Lakkotripis, en büyük memnuniyetini, Rumların tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi”ne dev enerji şirketlerini çekmiş olmak olarak niteledi.
Rum Bakan, en zor anlarını da Türkiye’nin ENI şirketinin 3’üncü parsele girişini engellediği zaman yaşadığını söyledi.
Lakkotripis, DİKO “pasaportu” ile girdiği siyasette Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e yönelmekten pişman olmadığını da anlattı.
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