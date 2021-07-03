Lambda varyantı nedir?

Geçen hafta İngiltere’de, uluslararası genişleme nedeniyle Lambda varyantını (C.37) ‘incelenen varyantlar’ (VUI) listesine ekledi. DSÖ, Lambda varyantının spike proteininde, aktarılabilirliği üzerinde etkisi olabilecek birden fazla mutasyona sahip olduğunu, ancak mutasyonları tam olarak anlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Lambda varyantı, B.1.1.1 soyu içinde yer alır. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre Lambda varyantı, Peru’da Nisan ayından bu yana tespit edilen vakaların %81’i ile ilgilidir.

Türkiye’de Lambda varyantı görüldü mü?

İngiltere’deki birçok mutasyon Türkiye’de gözlemlenirken Sağlık Bakanlığından bu varyant hakkında bir açıklama gelmedi. Lambda varyantının Türkiye’de görülüp görülmediğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.