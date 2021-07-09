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SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

Lambda varyantı nedir? Lambda varyantı belirtileri nelerdir?

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Bilim insanları, bu varyantın daha bulaşıcı ve aşılara karşı daha dirençli olabileceğinden endişe ediyor.
Lambda varyantı nedir? Lambda varyantı belirtileri nelerdir?

Koronavirüs salgınında yeni varyantlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Delta varyantının yanı sıra bu kez lambda varyantı ile ilgili araştırmalar arttı. Bilim insanları, bu varyantın daha bulaşıcı ve aşılara karşı daha dirençli olabileceğinden endişe ediyor.

LAMBDA VARYANTININ SEMPTOMLARI NELER?

Birçok ülkede artan vaka sayılarının nedeni olarak gösterilen Delta varyantının ardından yeni bir varyant her geçen yayılıyor. Koronavirüsün farklı bir varyantı olan lambda varyantının semptomlarıyla ilgili olarak, diğer mutasyonlardan görülen farklı bir belirti rapor edilmedi, ancak doktorlardan gelen bazı anekdot raporlarına dayanarak, bağırsak problemlerinin daha sık görülebileceği belirtildi.

EN YÜKSEK ÖLÜM ORANINI DA PERU'DA 

Lambda varyantının görüldüğü Brezilya, Arjantin ve Şili'nin de aralarında bulunduğu 29 ülkenin yedisi Latin Amerika'da yer alıyor. Peru'da bulaşma vakalarının yüzde 80'inden fazlasının lambda varyantı ile ilişkili olduğu biliniyor. Geçen ay, ülke küresel olarak en yüksek ölüm oranını da Peru'da kaydetti.

Şili'de zamanla artan ve Lambda bugün DSÖ'ye göre son 60 gün içinde bildirilen sıralı vakaların yüzde 32'sini temsil ediyor.

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