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Lansman önce Apple’a şok: iPhone 14 sızdırıldı

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ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, 7 Eylül'de yeni cihazları iPhone 14'ün lansmanını yapacağını duyurdu... Fakat etkinliğe günler kala cihazın fotoğrafları ve özellikleri sızdırıldı.
Lansman önce Apple’a şok: iPhone 14 sızdırıldı

Apple, 7 Eylül’de tanıtılacak yeni akıllı telefonu iPhone 14 öncesinde bir sızıntı yaşadı… ABD merkezli teknoloji şirketinin piyasaya sürmeye hazırlandığı cihazın farklı açılardan çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada yayınlandı.

Twitter’da paylaşılan görüntülerde cihazda yine 3 kamera olduğu görülüyor.

Twitter üzerinden bazı hesapların paylaştığı görüntülerde iPhone 14’ün yeni renginin mor olduğu görülürken yine köşeli bir tasarım ve 3 kamera kullanıldığı görülüyor. Cihazın farklı açılardan çekildiği görüntülerde bu telefonun kamerasının önceki modellere göre daha üstün özellikleri olduğu iddia edildi.

Cihazın başlangıç fiyatının ise ABD’de 1263 dolar olduğu öne sürüldü. Apple’ın yeni akıllı telefonunda daha büyük kamera ve daha büyük ekran olması beklenirken “enflasyon” sebebiyle önceki modellere göre baz fiyatının daha da yüksek olacağı iddia edildi.

Öte yandan sosyal medyada cihazın lacivert, altın sarısı, gümüş gibi renklerde de piyasaya çıkacağı iddia edildi.

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