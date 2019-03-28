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Laodikya antik kentinde imparator Traian'ın zırhlı heykeli bulundu

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Denizli'deki Laodikya antik kentindeki kazı çalışmalarında Roma'yı en geniş topraklara ulaştıran ve Su Yasası'nı onaylayan İmparator Traian'in üç metre boyundaki zırhlı heykeli bulundu.
Laodikya antik kentinde imparator Traian'ın zırhlı heykeli bulundu

Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nce Laodikya Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmaları devam ediyor.

Stadyum Caddesi'nde sürdürülen kazı çalışmalarında M.S. 98 ve 117 yılları arasında Roma'nın imparatoru olan Traian'ın heykel parçaları bulundu.

Arkeologları çok heyecanlandıran buluş sırasında 356 parça halindeki heykel titiz bir çalışmayla birleştirildi. Tamamlandıktan sonra üç metre boyunda olan imparator Traian heykelinin, dünyada şimdiye kadar bulunan imparator heykelleri arasında özellikleri açısından en önemlilerinden biri olduğu kaydedildi.

Laodikya Antik Kenti'nde 2015 yılında yapılan kazı çalışmalarında Stadyum Caddesi'nde bulunan İmparator Traian'a ithaf edilen Anıtsal Çeşme'de Su Yasası ortaya çıkarılmıştı. Bir metre boyunda 90 santimetre genişliğindeki mermer blok üzerinde 30 satırlık Grekçe yazılı Su Yasası'nı da imparator Traian'ın onayladığı tespit edildi.

İmparatorun gerçekçi portresini yansıtan, göğüs bölümündeki zırhta dünyaya hakimiyeti sembolize eden Zeus'un yıldırımları bulunuyor. İmparatorun düşmanlarına karşı korkutucu yanını gösteren Medusa başı, güzel sanatları koruduğunu gösteren karşılıklı iki grifon, antik kente 20 kilometre uzaklıktaki Başkarcı Dağı'ndan getirilen suyla dolu testi, sağlık yönüyle haşhaş kapsulleri, heykelin bolluk ve bereketi simgeleyen imgelerini oluşturuyor. Ayrıca, İmparator Traian'ın yanında diz çökmüş şekilde, elleri arkadan bağlı, savaşlarda fethettiği ülkeleri simgeleyen esiri de bulunuyor.  

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