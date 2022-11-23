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Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi’nde Ismarlama Ankete tepki!

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Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi’nde Ismarlama Ankete tepki!
Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi’nde Ismarlama Ankete tepki!

Anket yapmak için bölgedeki vatandaşları arayan 05469910504 numaralı telefon, “Anket yapıyoruz, kime oy vereceğiniz bizimle paylaşırmısınız? Diye sorduktan sonra bölgedeki 5 adaydan sadece üçünün ismini sayıyor ve -Fuat Namsoy (Bağımsız) -Emre Efendi (CTP adayı) -Fırat Ataser (UBP destekli, bağımsız) hangisine oy vereceklerini soruyor.

 

DETAY ÖZEL HABER

 

Vatandaşların bu üç isimden kimseye oy veremeyeceğini, 2 adayın daha olduğu ve oy vermek istedikleri isimlerin bu iki kişiden biri olduğunu söylemeleri durumunda ise telefondaki kişi: “Bize verilen bilgi ile hareket ediyoruz, bize bu 3 isim söylendi biz bunlar için anket yapıyoruz” cevabı alınıyor.

 

NELER OLDU?

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi’nde, 2007-2010 arasında CTP örgüt başkanlığı yapan Fırat Ataser’i destekleme kararı almıştı.

Sonrasında UBP’liler, partiye karşı güç birliği kararı aldı ve Eski Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy’u aday gösterdi. Eski belediye başkanı Fuat Namsoy, yeniden aday olduğunu bir basın açıklaması ile duyurdu.

Lapta bölgesinde son 30 senede bölgeye yapılan yatırımların neredeyse tamamını yapan ve halk arasında çok sevilen ve sayılan, Salahi Uçkan’da bağımsız aday olarak yarışın güçlü adaylarından

CTP’nin adayı ise Avukat Emre Efendi oldu.

Alsancak bölgesinin sevilen isimlerinden ve İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak 29 Ocak 2021 tarihinde atanan Mehmet Yulaf’da bağımsız aday.

 

Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi’nde Adaylar şu şekilde;

-Salahi Uçkan (Bağımsız)

-Mehmet Yulaf (Bağımsız)

-Fuat Namsoy (Bağımsız)

-Emre Efendi (CTP Adayı)

-Fırat Ataser (UBP destekli, bağımsız)

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