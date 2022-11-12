Lapta Bağımsız Belediye Başkanı adayı Fuat Namsoy adaylığını açıkladı

Yolumuz bir, Beldemiz bir, Sevdamız bir

Ulusal Birlik Partisi’nin geçtiğimiz hafta Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi için bağımsız aday Fırat Ataser’i desteklediğini açıklamasının ardından güçlerini birleştirdiklerini açıklayan Mustafa Aktuğ, Fuat Namsoy ve İbrahim Erbildim ortak basın açıklaması düzenleyerek Fuat Namsoy’un Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesine bağımsız başkan adayı olduğunu açıkladılar.

Fuat Namsoy basın açıklamasında şöyle konuştu; “ Çok kıymetli belde halkımız, saygıdeğer konuklar ve değerli basın mensupları; hepimiz için, ciddi bir mücadeleyi içeren sürecin, ilk toplantısına hoş geldiniz.

Bildiğiniz üzere, Belediyeler Reformunun gerçekleştirilmesi ile birlikte, ülkemizde 28 olan Belediye sayısı 18’e düşürülmüştür. Bu kapsamda Lapta - Alsancak Belediyeleri de birleştirilerek LAPTA-ALSANCAK-ÇAMLIBEL belediyesi adıyla, belediyeler içerisindeki yeni yerini almıştır. 15 yerleşim yeri ile 292 km2 alandan oluşan Lapta Belediyesi ve 5 yerleşim yeri ile 22 km2lik alana sahip olan Alsancak Belediyesi bundan böyle toplam 314 km2 büyüklüğünde bir alana yayılmış, 20 yerleşim yerinden oluşan LAPTA-ALSANCAK-ÇAMLIBEL belediyesi olarak hayat bulacaktır.

6 dönem, Lapta Belediye Başkanlığını yapmış bir arkadaşınız olarak beni yakınen tanıyıp bildiğinize inanıyorum. Bugün geniş bir konsensüs, ve ciddi bir dayanışmanın sonrasında LAPTA-ALSANCAK-ÇAMLIBEL belediyesi bağımsız belediye başkan adayı olarak huzurlarınızdayım.

Ulusal Birlik Partisi gençlik kollarından başlayıp, örgüt yönetimlerinde görev alan bir kişi olarak, 1990 yılında Ulusal Birlik Partisi Lapta Belediyesi Meclis üyeliğine seçildim. 1994 yılında Lapta belediye başkanlığına seçilip aralıksız 6 dönem (24yıl) Belediye Başkanlığı görevini yürüttüm. Bu süre zarfında, Ulusal Birlik Partisi Girne İlçe Yönetimi, Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi üyeliği, Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyeliği ve Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreterlik görevlerinde bulundum.

Belediyelerin Birleştirilmesindeki mahkeme süreçleri, Ulusal Birlik Partisindeki aday adayı başvuru kabullerinin yapılmasına rağmen, belde adayının bir türlü açıklanmaması ve sürecin yılan hikayesine çevrilmesi çok manidardır.

Bir hafta önce, sürpriz bir şekilde, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı tarafından, Alsancak Belediye başkanı ve bağımsız aday Fırat Ataser’e destek beyan edilmesi, bizleri hayrete düşürmüş ve Ulusal Birlik Partililer içerisinde infial yaratmıştır. Burada, kimseyle polemiğe girmeden, parti kimliğimizi tartışma konusu yapmadan, bölgemiz için yürümeye devam edeceğiz.

Partimizin almış olduğu bu karar, Ulusal Birlik Partisi aday adayları olarak bizleri birlik olma yönünde tetiklemiştir. Mevcut Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ve yıllardan beridir Ulusal Birlik Partisinde yer almış ve birlikte kader birliği yaptığımız İbrahim Erbildim ile yollarımızın kesişmesine, halkımız ve bölgemiz adına birlikte hareket etme kararı almamıza neden olmuştur. Sayın Aktuğ ve Sayın Erbildim’in bölgemizin geleceği adına göstermiş oldukları bu fedakarlık takdire şayandır. Bu hareket, önemli olanın, kişisel hırslar ve koltuk sevdası olmadığı, bölgemizin geleceği adına alınan bir karar olduğunun göstergesidir. Kendilerine huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ederim.

Yaptırdığımız kamuoyu araştırması çerçevesinde, halkımızın ve arkadaşlarımın da onayı ve güçlü desteği ile şu an LAPTA-ALSANCAK-ÇAMLIBEL belediyesi Bağımsız Belediye Başkan adayıyım.

Deneyim ve yönetsel tecrübemle, proje ve hizmetlerimizin kalitesini yükselteceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Yeni Belediyemiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içerisindeki en geniş alana sahip bölge özelliğini korumakta ve bölgesel yapısı itibarı ile kalkınma potansiyeli taşımaktadır.

Bölgemizin genişleyip büyümesi daha profesyonel çalışmalar yapmamızı gerektirmektedir. Bu nedenle, geçmişte Lapta bölgesi için hazırlamış olduğumuz STRATEJİK KALKINMA PLANINI tüm bölge için yeniden hazırlayacağız.

Şimdiden, alanlarında uzman kişilerle çalışıyoruz. Klasik belediyecilik anlayışı ile artık bu işlerin yürümeyeceğini de biliyoruz. Sosyal ve çağdaş belediyecilik anlayışı ile, insan, çevre ve sokak hayvanları odaklı projelere oldukça önem veriyoruz. İleriki günlerde de üzerinde ciddiyetle çalışmakta olduğumuz projelerimizi kamuoyu ile paylaşacağız.

İnanıyoruz ki bölgenin can simidi turizmdir. Bölgesel kalkınmayı sağlayabilmek için turizme sarılmalı ve gereken önemi vermeliyiz. Hedeflerimiz;

1-) Planlı gelişen bir belde

2-) Turizm yolu ile kalkınma

3-) Herkes için Belediye

4-) Etkin ve verimli bir yönetimdir.

Bölgenin ihtiyaçlarını bilen, bölgenin kalkınması için vizyon ortaya koyabilecek ve geçmişteki icraatları ile kendini kanıtlayan biri olarak, arkadaşlarımın da etkin desteği ile yeniden adayım ve hep birlikte başaracağız.

Geçmişten gelen yaşanmışlıklarımız, tecrübe ve bilgi birikimimizle; personelini kucaklayıcı, esnafı, iş adamı, turizmcisi ve halkı ile barışık bir yönetim anlayışını benimsiyoruz.

Birleşen beldelerimiz ile kalplerimizi de birleştirdik. Yolumuz bir, Beldemiz bir, Sevdamız bir.

Hepinize şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Geniş bir konsensüs ve ciddi fedakarlıklarla çıktığımız bu yolda, siyasi kimliklerimizi sorgulamaksızın bölgemiz adına herkesi birlikte mücadele etmeye davet ediyorum. Hepinize saygılar sunarım”.