Lapta Belediye Başkanı Aktuğ’dan açıklama

Ülkede yaşanan sel felaketinden en çok etkilenen Lapta bölgesiyle ilgili Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Aktuğ’un açıklaması şöyle;

“Geçmiş olsun LAPTA’M, geçmiş olsun güzel ÜLKEM. Çok zor bir yirmi dört saat geçirdik …Dün akşam satlerinde başlayan sağanak yağmur neticesinde büyük bir felaket yaşadık. Yollarımız, duvarlarımız çöktü, evlerimiz sularla doldu, insanlarımız felaketi evlerinin içinde yaşadı, araçları göçükler altında kaldı. Girne’de yaşanan vahim olay neticesinde genç kardeşlerimiz hayata çok zamansız veda etti. Dün akşamdan bugün akşam saatlerine kadar çok zor koşullarda ellerinden gelenin fazlasını yapan vefakar Belediye mesai arkadaşlarıma , halkımıza , sürekli bizle iletişimde olan Girne Kaymakamımız Sayın Sinan Güneş’e, Polisimize, İtfayemize, sivil savunma teşkilatımıza ve elektrik kurumumuza , bugün bölgemizi ziyaret ederek bizlere destek veren Başbakan’ımız Sayın Tufan Erhurman’a ve Tarım ve Doğal

Kaynaklar Bakanımız Sayın Erkut Şahali’ye ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı 3. Alay Komutanımız Yrb. Özgür Eroğlu’na çok teşekkür ederim.

Elbette ki her noktaya müdahale edemedik ama öncelik sırası ile çalışmalarımızın ilk kısmını az önce bitirdik. Yarın sabah itibarı ile temizlik çalışmalarımıza devam edeceğiz. Büyük bir felaket yaşadık. Tekrar takrar şükretmemiz gerekenler varken bireysel değil toplumsal , ayrılıkçı değil birliktelikle hareket ederesek, aşamayacağımız hiçbirşey yoktur .

Allahtan bir daha böyle felaketler yaşatmaması dileği ile Lapta’mız ve bağlı köylerimizin özünde nerede olursa olsun mağdur olan tüm vatandaşlara geçmiş olsun, hayatlarını kaybeden gençlerimize Allah’tan rahmet ve yaslı ailelere başsağlığı dilerim.