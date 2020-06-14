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Lapta Belediye Başkanı: Yatırımcıların adaya geleceği tarafımıza bildirilmedi

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Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Lapta Marina projesi için ülkeye özel izinle gelen teknik heyetle ilgili açıklama yaptı.
Lapta Belediye Başkanı: Yatırımcıların adaya geleceği tarafımıza bildirilmedi

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Lapta Marina projesi için ülkeye özel izinle gelen teknik heyetle ilgili açıklama yaptı.

Aktuğ "Yatırımcıların adaya geleceği tarafımıza bildirilmemiş ve konu tamamen Lapta Belediyesi uhdesi dışında gelişmiştir." dedi

"Dün gece adamıza gelen heyetin ne amaçlı geldiği tarafımızca bilinmemektedir." ifadelerini kullanan Aktuğ Lapta Bölge halkı bu ve buna benzer konularla böylesi bir yatırımın engellenmesini kabul etmeyecek kadar gözü açık ve konunun da bir o kadar takipçisidir..." dedi

Açıklamanın tamamı şöyle:

KAMUOYUNA AÇIKLAMA

Değerli KKTC Halkı,

Konuya Lapta’mızın adı karıştığından dolayı dün akşam adamıza gelip karantinasız konaklayan heyet ile ilgili zaruri açıklama yapma gereğini görmüş bulunmaktayız.

Öncelikle şunu belirtmek isterim ki dün gece adaya gelen heyetle ilgili bir ön bilgimiz olmamakla birlikte basın açıklamasını yaptığımız saate kadar herhangi bir bakan veya yetkili tarafından da aranmış ve bilgilendirilmiş değiliz.

Lapta Marina ihale süreci bilindiği üzere 6 Ocak 2020 tarihinde başlamış ve 14 Şubat 2020 tarihinde ihalenin, en yüksek teklif veren Kıbrıs Arenco Yatırım Ltd.’e verilmesine Belediye ihale komisyonu tarafından karar verilmişti.

Süreç imza aşamasına geldiği zaman ise önce cumhurbaşkanlığı seçim yasakları sonrasında ise pandemi devreye girerek süreci sekteye uğratmıştı. Bu sebeplerden ötürü imza sürecini 26 Haziran 2020 tarihine ertelemek zorunda kalmıştık.

Geçen süreçte hem İhaleyi alan Kıbrıs Arenco Yatırım Ltd. hem de ihaleye ikinci yüksek teklifi veren Cyprus Deluxe Global Travel Ltd. ile temaslarımız sürmüş, her iki yatırımcı da teminat mektuplarını Temmuz ayı içerisine kadar uzatmıştı. 26 Haziran’a kadar İhaleyi kazanan ilk firma olan Kıbrıs Arenco Yatırım Ltd.in sözleşmeyi imzalamaması halinde ise ikinci firma olan Cyprus Deluxe Global Travel Ltd.’e sözleşme yapma imkanı doğacaktır.

Süreç bu şekilde ilerlerken dün gece adamıza karantina koşulsuz gelen yatırımcıların ikinci firma olan Cyprus Deluxe Global Travel Ltd. yetkilileri olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız.

26 Haziran öncesinde herhangi bir sözleşme imzalama söz konusu olmadığı gibi, yatırımcıların adaya geleceği tarafımıza bildirilmemiş ve konu tamamen Lapta Belediyesi uhdesi dışında gelişmiştir.

Tekrardan belirtmek isterim ki 26 Haziran tarihinde ihaleyi kazanan birinci firma sözleşmeyi imzalamazsa ikinci firmaya çağrı yapılacaktır. Dün gece adamıza gelen heyetin ne amaçlı geldiği tarafımızca bilinmemektedir.

Böylesi önemli bir yatırım süreci bugüne kadar yasal zeminde yürütülmüş olup bundan sonra da gerektiği gibi yasal zeminde başta Ülkemizin / Belediyemizin ayrıca tüm yatırımcıların hakları korunarak sürdürülecektir.

Lapta Bölge halkı bu ve buna benzer konularla böylesi bir yatırımın engellenmesini kabul etmeyecek kadar gözü açık ve konunun da bir o kadar takipçisidir...

Saygılarımla

Mustafa Aktuğ

Lapta Belediye Başkanı

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