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Lapta Belediyesi 10 milyon TL borçlanıyor

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4 aydır çalışanların maaşlarının ödenmediği ve grev başlatılan Lapta Belediyesi 10 milyon TL borçlanıyor. 
Lapta Belediyesi 10 milyon TL borçlanıyor

4 aydır çalışanların maaşlarının ödenmediği ve grev başlatılan Lapta Belediyesi 10 milyon TL borçlanıyor. 

Belediye personelinin geriye dönük maaş geriliğinin kapatılması, bir bankaya taksitli kredi borcunun kapatılması ve mevcut overdraft hesabındaki borcun ödenmesi kaydıyla gerçekleşecek borçlanmayla ilgili karar resmi gazetede yayınlandı.

Borçlanma, "72 ay (6 yıl) vadeli, değişken faizli (TL-REF+3,50%)" şeklinde olacak.

İşte karar:

"Bakanlar Kurulu, Lapta Belediye Meclisinin 20.12.2021 tarih ve 16/2021 sayıl ı kararı ve Borç Yönetim Komitesinin 21.12.2021 tarih ve 32/2021 sayılı kararı doğrultusunda, Belediye personelinin geriye dönük maaş geriliğinin kapatılması ile Yakın Doğu Bank Ltd. nezdindeki taksitli kredi borcunun kapatılması ve mevcut overdraft hesabındaki borcun öndenmesi kaydıyla, 72 ay (6 yıl) vadeli, değişken faizli (TL-REF+3,50%) 10.000.000,00 TL borçlanmasını 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası nın 24'üncü maddesinin (2)'nci fıkrasının (C) bendi uyarınca onayladı". 

Kaynak: Haber Kıbrıs

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