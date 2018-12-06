  • BIST 92.535
  • Altın 213,823
  • Dolar 5,3755
  • Euro 6,0956
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 7 °C
FLAŞ HABERPolis'te neler oluyor? Şimdi CANLI YAYINDA DETAY TV'de CANLI YAYIN- TIKLA İZLE

Lapta Belediyesi duyurdu, su bugün verilemeyecek

» »
Lapta'da doğal afet nedeni ile içme suyu şebekesinin bir çok noktasında patlaklar oluştuğundan dolayı bugün Lapta'nın tüm bölgelerine su verilemeyecek.
Lapta Belediyesi duyurdu, su bugün verilemeyecek

Lapta'da doğal afet nedeni ile içme suyu şebekesinin bir çok noktasında patlaklar oluştuğundan dolayı bugün Lapta'nın tüm bölgelerine su verilemeyecek.

Yarından itibaren bölge bölge su verilmeye başlayacak..

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yıkık kule törenle açıldı27 Kasım 2018 Salı 16:36
  • Alsancak'ta seyir halindeki araç cayır cayır yandı - VİDEO HABER22 Kasım 2018 Perşembe 12:01
  • Bu nasıl Hipokrat Yemini ?20 Kasım 2018 Salı 12:31
  • En zirveye tırmandılar17 Kasım 2018 Cumartesi 15:06
  • Girne'de ani ölüm17 Kasım 2018 Cumartesi 12:24
  • "Steno ve odacı istihdamı için yetki verilmezse grev ve eylemlerin dozajı artacak"13 Kasım 2018 Salı 13:26
  • KAMU-İŞ ile KTAMS Girne Kaza Mahkemesinde bugün tam gün grevde13 Kasım 2018 Salı 10:28
  • Yarın Girne Kaza Mahkemesi'nde tam gün grev var12 Kasım 2018 Pazartesi 14:11
  • Girne'de kavga ve 5 tutuklama!11 Kasım 2018 Pazar 13:28
  • Girne’de hırsızlıktan 5 kişi tutuklandı10 Kasım 2018 Cumartesi 12:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti