Lapta Belediyesi duyurdu, su bugün verilemeyecek

Lapta'da doğal afet nedeni ile içme suyu şebekesinin bir çok noktasında patlaklar oluştuğundan dolayı bugün Lapta'nın tüm bölgelerine su verilemeyecek.
Yarından itibaren bölge bölge su verilmeye başlayacak..
Lapta'da doğal afet nedeni ile içme suyu şebekesinin bir çok noktasında patlaklar oluştuğundan dolayı bugün Lapta'nın tüm bölgelerine su verilemeyecek.
Yarından itibaren bölge bölge su verilmeye başlayacak..
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.