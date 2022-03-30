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Lapta Belediyesi'nde Üçok’un yerine Çağanağa geldi

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Lapta Belediyesi Meclis Üyesi Fisun Üçok’un istifasıyla boşalan Belediye Meclis üyeliğine Münür Çağanağa geldi.
Lapta Belediyesi'nde Üçok’un yerine Çağanağa geldi

Lapta Belediyesi Meclis Üyesi Fisun Üçok’un istifasıyla boşalan Belediye Meclis üyeliğine Münür Çağanağa geldi.

Yüksek Seçim Kurulu’nun konuyla ilgili duyurusu dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinde, Girne İlçesi Lapta Belediye Meclis Üyeliğine seçilen Cumhuriyetçi Türk Partisi adayı Fisun Üçok’un görevinden istifa ettiğini ve boşalan Meclis Üyeliğine Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden aday olup da seçilemeyenler arasından en çok oyu alan Münür Çağanağa’nın geldiğini ilan etti.

Yüksek Seçim Kurulu’nun 25 Mart tarihli duyurusu dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

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