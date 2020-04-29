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Lapta Belediyesi’nden ‘Emlak Vergisi’ duyurusu: Son gün 30 Nisan

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Lapta Belediyesi’nden ‘Emlak Vergisi’ duyurusu: Son gün 30 Nisan
Lapta Belediyesi’nden ‘Emlak Vergisi’ duyurusu: Son gün 30 Nisan

Lapta Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, mükellefler 2020 yılı Emlak Vergi borçlarının birinci taksitini 30 Nisan 2020, ikinci taksiti ise 30 Eylül 2020 tarihine kadar Lapta Belediye Vezneleri, Yakındoğu Bank, Akbank, İktisat Bankası, Creditwest Bank, Universal Bank, Türk Bankası, Vakıflar Bankası, Limasol Türk Kooperatif Bankası şubelerine yapılabilecek.

Belirlenen ödeme tarihinden sonra yapılacak olan ödemelerde yasal gecikme zammı uygulanacak.

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