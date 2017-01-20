Lapta Belediyesi'nden hibe çağrısı

Lapta Belediyesi, “Stratejik Kalkınma Planı”nı açıkladı ve sivil toplum örgütlerine yönelik hibe çağrısı yaptı.

Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy, AB Program destek ofisi ve The Management Centre yetkililerinin de hazır bulunduğu bir basın toplantısı düzenleyerek, Avrupa Birliği hibe projeleri kapsamında 2 yıl önce başlattıkları Turizm Yolu ile Bölgesel Kalkınma ve Kapasite Geliştirme projesi çerçevesinde yürüttükleri birçok projeye ek olarak hazırladıkları “3 yıllık Bölgesel Stratejik Kalkınma Planı” ve bu plana bağlı olarak Belediyemiz bünyesinde başlatılacak olan ve sivil toplum örgütlerine yönelik hibe çağrısı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Namsoy, konuşmasında, belediye olarak birkaç yıldan beridir sıkıntılarla boğuştuklarını anımsatarak , “Yaşanan olumsuzlukların sorumluluğunu üstlenerek birçok tedbiri uygulamaya koyduk. Almış olduğumuz tedbirler ve cesaretli uygulamalarla eskiye nazaran çok daha sağlıklı bir yapıya kavuştuğumuzu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim” dedi.

Şu anda ihalesi tamamlanmış olan, gerek belediye bütçesinden, gerek Kalkınma ve Ekonomi İşbirliği Ofisi’nden ve gerekse de Avrupa Birliği’nden sağlamış oldukları hibe kaynakları ile toplam 8 milyon liralık icraatlarının devam ettiğini söyleyen Namsoy, Akdeniz köyündeki okul binasının restore edilerek Doğa Müzesi olması, Turist Enformasyon noktası,

CarettaCaretta’ları Koruma Gönüllüleri için 6 kişilik konaklama tesisleri ve eko-park yapımı,Lapta’da yeni bir belediye binası,Sahil Yürüyüş Yolu deniz geçişlerinin yapımı,Kayalar köyü, Tepebaşı, Karşıyaka ve Lapta’da asfalt çalışmaları,Karşıyaka köyünde köy meydanı ile mevcut düğün parkının yeniden düzenlenmesi ve eko-park yapımı,Eğitime katkı yönünde lise ve ilkokullarda devam eden çalışmalar ve son günlerde, aşırı yağışlar nedeni ile çeşitli bölgelerde meydana gelen zararların giderilmesi ve alınması gereken tedbirler hakkında bilgi verdi.

Namsoy, belediyeyle birlikte, The Management Centre, Tep-der, Akçev-Der, ve SPOT kurumlarının ortaklığı ile yürütülen proje dahilinde Lapta Belediyesi’nin ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Standardına uyumlaştırılması çalışmalarının tamamlandığını ve Belediyenin dış denetim alarak sertifikalandırıldığını belirterek, bu çalışmanın belediyenin kurumsallaşmasına katkı koyduğunu ve sürekli iyileştirme mantığının benimsenmesine fayda sağladığını söyledi.

Hayata geçirdikleri projelerle ilgili bilgi veren Namsoy, takip edecek çalışmalar içerisinde halka açık el işleri, eko-turizm, girişimcilik, markalaşma ve pazarlama gibi eğitimlerinin Şubat ve Mart aylarında gerçekleştirileceğini, bunun yanında bölge için tarihi ve kültürel miras envanterinin yapılması için de hazırlıklara başlandığını belirtti.

BÖLGESEL STRATEJİK KALKINMA PLANI

Namsoy, yapılan çeşitli çalışmaların ardından bölgeye 2017 yılından 2019 yılına kadar 3 yıl geçerli olacak, halkın katkısıyla oluşturulan vizyona ulaşmalarında yol haritaları olacak Bölgesel Stratejik Kalkınma Planı’nın The Management Centre ve Lapta Belediyesi personelinin katkılarıyla hazırlandığını açıkladı.

Stratejik plana kısa bir süre içerisinde Türkçe ve İngilizce olarak kitap şeklinde erişilebileceğini ifade eden Namsoy, plana yarından itibaren belediyelerinin web-sitesinden de ulaşılabileceğini söyledi.

Projenin diğer bir unsurunun da stratejik plan hedeflerine uyumlu olacak şekilde sivil toplum örgütlerine yönelik belediye tarafından hibe programı uygulanacağını belirten Namsoy, “Bu kapsamda proje faaliyetlerimizden biri olan, sivil toplum örgütlerine yönelik hibe programımızı başlattığımızı size duyurmaktan memnuniyet duymaktayım” dedi.

Namsoy, hibe programının, tüm yerel sivil toplum örgütlerine ve sivil toplum örgütleri ile ortaklık kurmaları halinde muhtarlıklara da açık olacağını ifade ederek, hibe programı rehberine, başvuru formuna ve diğer bilgilere Lapta Belediyesi’nden ve belediyenin websitesinden ulaşılabileceğini kaydetti.

Kabul edilen başvuruların 9.000 Euro’ya kadar hibe alabileceğini belirten Namsoy, son başvuru tarihinin 20 Şubat 2017, saat 14:30 olarak belirlendiğini, proje ekibinin önümüzdeki günlerde bölgesel toplantılar yoluyla halka daha ayrıntılı bilgi vereceklerini söyledi.

Namsoy, proje dahilinde oluşturulan Bölgesel Stratejik Kalkınma Planı ve sivil toplum örgütlerine yönelik hibe programı adına sağladığı destekten dolayı Avrupa Birliği’ne ve buradaki temsilcilerine teşekkür etti.

COLORADO

AB Program Destek Ofisi Program Yöneticisi Agustin Moya-Colorado ise, Lapta Belediyesi’nin sivil toplum örgütleriyle işbirliği içerisinde yaşamı iyileştirmeye yönelik adım atmasının mutluluk verici olduğunu belirtti.

Moya-Colorado, Lapta Belediyesinin bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmaların memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, bundan sonraki çalışmalarda başarılar diledi.