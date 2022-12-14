  • BIST 5.272,67
  • Altın 1085.084
  • Dolar 18.6471
  • Euro 19.8226
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Lapta bölgesinde 6 saat elektrik kesintisi

» »
KIB-TEK, Lapta bölgesinde Lapita Hotel'in doğusuna bugün 6 saat süreyle elektrik verilemeyeceğini bildirdi.
Lapta bölgesinde 6 saat elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Lapta bölgesinde Lapita Hotel'in doğusuna bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında Lapta bölgesinde Lapita Hotel'in doğusuna elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı.

Açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dizdarlı: Balık Hafızalıyız13 Aralık 2022 Salı 21:18
  • Polisten Lefkoşa İskele yolu için uyarı!13 Aralık 2022 Salı 20:18
  • Dikkat Elektrik Kesintisi!13 Aralık 2022 Salı 19:18
  • Kamuda örgütlü 11 sendika yarın eylem yapacak13 Aralık 2022 Salı 19:06
  • Aydınköy ana yolunda trafik kazası... Elektrik direğine çarparak durabildi13 Aralık 2022 Salı 19:01
  • Polisten uyarı!13 Aralık 2022 Salı 18:58
  • Kamu-İş Perşembe günü Eğitim Bakanlığı'na yürüyor!13 Aralık 2022 Salı 18:33
  • Eğitim Bakanlığı'nda 'yerli ürün bilinci' konuşuldu!13 Aralık 2022 Salı 17:09
  • Erkut Şahali: DAÜ 3 yılda idari ve mali iflas noktasına geldi13 Aralık 2022 Salı 16:43
  • Canaltay: 2023’ü Atılım Yılı Yapmamız Bizim En Büyük Hedefimizden Bir Tanesidir13 Aralık 2022 Salı 15:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti