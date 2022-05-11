Lapta bölgesinde görülen son üç kök Echium glomeratum (Engerek otu) koruma altına alındı



Lapta bölgesinde 2002 yılında son 57 kök olarak tespit edilen Echium glomeratum günümüze kadar insan faaliyetleri nedeniyle hızla tükenme noktasına gelmiş ve son üç kök kalmıştır.



Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü çatısı altındaki 1190 Yaban Hayat Destek Hattına gelen ihbarda Lapta bölgesinde kalan son üç kök Echium glomeratum bitkisinin olduğu yere kamyonlarla toprak getirildiği, iş makinaları ile çalışma yapıldığı ve bu bitkilerin son kayıtlarının her an zarar görebileceği hatta neslinin tükenebileceği bilgisi verildi.



Bu bilginin tarafımıza ulaşması ile ekimiz Çevre Koruma Dairesi yetkilileri ile iletişime geçti.



Çevre Koruma Dairesi, Lapta Belediyesi ve Taşkent Doğa Parkı iş birliği ile duruma hızla müdahele ederek bu üç kök bitkinin koruma altına alınması sağlandı.



Dökülen toprağın Lapta Belediyesi'nin desteğiyle kaldırılması için girişimde bulunuldu ve bu bitkinin yaşadığı habitatın korunması için bölgede telleme çalışmalarına başlandı.





Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü bünyesinde faaliyet göstermekte olan Kıbrıs Ulusal Tohum Bankası, bu bitkinin tükenmesini önlemek için koruma çalışmalarına başlayacaktır.



Emeği geçen kişi ve kurumlara doğamız adına teşekkür ederiz.