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Lapta Bölgesinde Yarın 2 Saatlik Elektrik Kesintisi Yapılacak

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Lapta Bölgesinde Yarın 2 Saatlik Elektrik Kesintisi Yapılacak
Lapta Bölgesinde Yarın 2 Saatlik Elektrik Kesintisi Yapılacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Lapta bölgesindeki bazı yerlere 09.00 ile yaklaşık 11.00 saatleri arasında elektik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliği’nin açıklamasına göre, kesintiden etkilenecek yerler şöyle:

“Lapta dağ kısımları, Lapta telefon santralinin dağ yönü, Lapta Sağlık Ocağı bölgesi, Başpınar bölgesi, Lapita Hotel bölgesi, Lapta'nın batısı ve batı sahili, Sempati Tatil Köyü bölgesi, Lapta Mezarlığı bölgesi, Santa Fe Siteleri bölgesi, Simena Hotel bölgesi ve su pompaları ve Başpınar’ın doğusu.”

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