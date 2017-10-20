"Lapta bölgesindeki okullarda su deposu analizlerde sorunla karşılaşılmadı"

Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy, Lapta bölgesindeki okullarda su depolarında yapılan analizlerde bir sorunla karşılaşılmadığını açıkladı.

Namsoy yaptığı yazılı açıklamada, "Çocuklarımızın sağlığı herşeyden önemli. Okullardaki temizlik çalışmaları belediye ekiplerimiz tarafından periyodik olarak sürdürülüyor" ifadelerine yer verdi.

Namsoy, Lapta Belediyesi tarafından 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı öncesinde yapılan su depolarının dezenfekte çalışması sonrasında Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan su analizlerinde bölge okullarının temiz çıktığını kaydetti.

Namsoy, “Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemlidir. Bu nedenle halk sağlığını doğrudan ilgilendiren, okullarımızın içme ve temizlik suyu depolarının her yıl olduğu gibi bu eğitim yılı öncesinde de gerekli temizlik çalışmaları belediye ekiplerimizce gerçekleştirildi. Okullardaki temizlik çalışmaları da yine belediye ekiplerimiz tarafından periyodik olarak sürdürülüyor” dedi.