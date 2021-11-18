  • BIST 1.738,87
  • Altın 657,34
  • Dolar 11,0349
  • Euro 12,5068
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Lapta huzur evi için protokol tamam

» »
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği arasında, yaşlı kişilerin bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlandırılmasını sağlayacak yeni Lapta Huzurevi binasının yapılmasına ilişkin protokol imzalandı.
Lapta huzur evi için protokol tamam

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman ile Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer’in imzaladığı protokol uyarınca, yeni huzurevi en çok üç yıl içinde tamamlanarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na teslim edilecek.

Daha önce 2007 yılında taraflar arasında imzalanan protokol çerçevesinde Lapta’daki eski huzurevinin bulunduğu arazide temelleri atılan ancak bir takım nedenlerle tamamlanamayan bakım evi projesi ile yaşlı kişilerin yaşamlarını sağlık, huzur ve güven içinde sürdürmeleri amaçlanıyor.

3 bin 973 metrekare alana sahip, bodrum +3 kattan oluşan yaşlı bakım evi projesinde, ideal bir huzur evi için gerekli kolaylık tesisleri yanında otuz tam donanımlı yatak odası bulunuyor.

ÇAĞMAN: “MODERN BİR TESİS YAPILACAK”

Protokolün imzalanması sırasında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Koral Çağman, huzurevinin yapımını üstlenen Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin gösterdiği duyarlılıktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Huzurevinin yapımı ile ilgili belirtilen süre içerisinde hedeflenen amaç doğrultusunda her türlü iş birliğini yapacaklarını belirten Bakan Çağman, sevgiye en çok muhtaç olan yaşlı insanların yaşayabilecekleri modern bir tesis yapılacağını dile getirdi.

 

GÜRCAFER: “DAHA KISA SÜREDE HİZMETE SUNCAĞIZ”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer de, protokolde yapım süresi üç yıl olarak öngörülen yeni bakım evinin çok daha kısa sürede tamamlanarak, hizmete sunulacağını belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Dayanıklı ev aletleri" PROFİLO iflas etti: Şirketin sonunu eski avukatları getirdi!16 Kasım 2021 Salı 22:18
  • Snapchat, Discord ve Spotify'a erişim sorunları yaşanıyor!16 Kasım 2021 Salı 22:10
  • Burak Özçivit hakkında HAPİS TALEBİ! Tanıklar doğruladı...16 Kasım 2021 Salı 21:24
  • Nusret, 28. restoranını açtı! Görkemli bir açılışa imza attı16 Kasım 2021 Salı 19:54
  • Aşı olmayana ev hapsi, aşı olana 30 dakika bedava seks15 Kasım 2021 Pazartesi 23:14
  • Oyuncu Dakota Johnson'dan ünlü yönetmen Alfred Hitchcock'a dair taciz itirafı!15 Kasım 2021 Pazartesi 22:38
  • İşte Twitter'da gündem olan eğlenceli video! Tanınmış kişiler de alıntıladı!15 Kasım 2021 Pazartesi 21:45
  • Yer altındaki gizemli dünya: Karaca Mağarası!14 Kasım 2021 Pazar 21:06
  • NASA astronotları uzayda "Fıstık kabuğu" buldu! Kimin attığı araştırılıyor14 Kasım 2021 Pazar 21:03
  • Bilim insanları: "Maalesef bu gerçeği herkes bilmeli"14 Kasım 2021 Pazar 20:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti