Lapta Huzur Evi Yaşlı ve Engellilerine Liman Gezintisi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesindeki Lapta Huzur Evi sakini yaşlı ve engellilere yönelik Girne’de keyifli bir etkinlik gerçekleştirildi.

Delta Marina’nın evsahipliğinde gerçekleşen organizasyonda yaşlı ve engelli bireyler Girne Yeni Turizm Limanı’nda ağırlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ve Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan’ın da katıldığı etkinlikte ayrıca, özel yat eşliğinde Girne’nin tarihi limanında günbatımı turu gerçekleştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy “yaşlı ve engelli bireylerimizle böyle güzel bir ortamda bir araya gelmekten son derece mutluyuz” diyerek etkinliği düzenleyen Delta Marina Müdürü Füsun Şen ve ekibine teşekkür etti.