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Lapta Huzurevi ile Çocuk ve Gençlik Merkezi için kermes düzenlendi...

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Lapta Huzurevi ile Çocuk ve Gençlik Merkezi için kermes düzenlendi...
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) öğrencileri, topluma hizmet anlayışıyla düzenledikleri sosyal sorumluluk projeleri ile örnek davranış sergilemeye devam ediyor.

Öğrenci Dekanlığı’na bağlı Sosyal Hizmet Kulübü tarafından çocuklar ve yaşlılar yararınaiki farklı etkinlik düzenlendi. 
Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve Gençlik Merkezi için düzenlenen etkinlik LAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi önündeki çim alanda gerçekleştirildi. Öğrenciler tarafından gerçekleştirilen pilav günü etkinliğinde elde edilen gelir kuruma teslim edilerek, kurum tarafından çocuk ve gençlere çeşitli hediyeler alındı.

Plaza Alanı’nda gerçekleştirilen bir diğer etkinlikte ise, Sosyal Hizmet Kulübü öğrencileri tarafından kurulan stantlarda yapılan çeşitli ürünlerin satışı ileyaşlıların böylesi etkinliklerle hatırlanarak yalnız olmadıklarını hissettirmek amaçlandı. LAÜ akademisyenleri, personeli ve öğrencilerin destek verdiği kermes sonrası elde edilen gelir Sosyal Hizmetler DairesiLapta Huzurevi’ne bağışlandı.

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