Kuzey Kıbrıs Türk Odyologlar Derneği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliğinde, Lapta Huzurevi’nde ‘‘Sessizliğimin Sesi Olur musun?’’ Projesi hayat buldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Odyologlar Derneği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliğinde, Lapta Huzurevi’nde ‘‘Sessizliğimin Sesi Olur musun?’’ Projesi hayat buldu.

Proje kapsamında, Sosyal Hizmetler Daiesi’ne bağlı Lapta Huzurevi’nde kalan ve işitme kaybı yaşayan yaşlılara, Kuzey Kıbrıs Odyologlar Derneği Başkanı Uzm. Odyolog Ali Ferdal ve dernek yetkilileri tarafından, odyometre test yöntemi ile, işitme tarama testi yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan ile Proje Sorumlusu Yeşim Sakallılar bugün Lapta Huzurevi’nde projenin tanıtımına katılarak basına bilgi verdi.

Proje hakkında konuşan Sessizliğimin Sesi Olur Musun Projesi Sorumlusu Yeşim Sakallılar; yaşlılık dönemi ile görme, işitme ve konuşma sisteminde bozukluklar ortaya çıktığını , özellikle altmış yaş üstünde kulakta çınlama , konuşmayı anlama eşiğinde düşme meydana geldiğini ve yaşlı kişilerin sözleri tekrarlattıkları için yavaş yavaş sosyal hayatın dışına itildiğini belirtti.

18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla, gönüllük esasına dayanarak ‘‘Sessizliğin Sesi Olur musun?’’ sosyal sorumluluk projesi ile, Lapta Huzurevi’nde kalan yaşlıların, işitme eşiklerini, odyometre test yöntemi ile belirleyeceklerini kaydeden Sakallılar, tarama sonucunda işitme kaybı şüphesi olan yaşlıların daha ileri tetkikler için kulak burun boğaz uzmanlarına sevk edileceğini söyledi. Proje ile, yaşlılara ses olmayı onların hayattan geri kalmamasını hedeflediklerini vurgulayan Sakallılar, projeye hayat veren Odyologlar Derneği Başkanı Uzman Odyolog Ali Fedal’a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı yetkililerine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan da Yaşlılar Haftası nedeniyle Lapta Huzurevi’nde proje ile çok güzel bir etkinliğe imza atıldığını dile getirerek, yaşlıların böyle bir projede yer almasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Huzurevinde kalan yaşlıların bu tür etkinliklerden mutluluk duyduğunu ve kapısının herkese açık olduğunu belirten Akcan, projeye emek veren herkese teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli de konuşmasında, projeyi hayata geçirenlere teşekkür ederek, herkesin yaşlı olacağını düşünerek hareket etmesi gerektiğine vurgu yaptı. Yaşlıların sağlığının korunmasında ve ihtiyaçlarının karşılanmasında ailelerine ve devlete büyük sorumluluk düştüğünün altını çizen Pilli: ‘‘Yaşlılarımız bizleri bugünlere taşıyan kişiler. Yaşlıların en mutlu olduğu yer aileleriyle birlikte olduğu yerdir ancak bazen bu imkanlara sahip olmuyorlar. Yaşlılara bu tür projelerle sağlık ve sosyal hizmetler açısından daha iyi hizmet verilmesi için yalnızca Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Hizmetler Dairesi değil, toplumun tüm fertlerine büyük görev düşüyor. Yaşlılarımızın daha iyi bir yaşam sürmesi için elimizden geleni yapacağız.’’ şeklinde konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da Sessizliğimin Sesi Olur Musun Projesi Sorumlusu Yeşim Sakallılar’a teşekkür ederek Bakanlık olarak tek şiarlarının insan hayatının içerisine girip, her halde ve şartta insanlara dokunmak olduğunu söyledi. ‘‘Sosyal yaşantısıyla, sağlığıyla, insanlarımızın hayatına nasıl dokunabileceğimizi ve çıtayı nasıl yukarı çekebileceğimizi düşünüyoruz. Yaşlılarımızın sağlığı ve gelecekte sağlıklı bireyler olarak nasıl hayatlarını idame ettirebilecekleri bizim sorumluluğumuzda’’ diyen Taçoy, insan hayatının daha kaliteli olmasını amaçladıklarını ifade etti.

Lapta Huzurevi’nde bakım alan yaşlıların işitme eşiklerini ölçmek için yaşlılara işitme tarama testi yapılacağını belirten Taçoy, işitme sorunu tespit edilen yaşlılara gerek işitme cihazı gerekse farklı şekillerde destek verileceğini, onların daha sağlıklı bir hayata kavuşması için çalışılacağını söyledi. Taçoy, ilerleyen günlerde, Sağlık Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği yaparak, ilkokul çağındaki çocuklara da işitme tarama testi yapılacağını ve projenin farklı yaş gruplarına da yaygınlaştırılacağını sözlerine ekledi.