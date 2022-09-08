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Lapta Huzurevi’ne İyilik Atölyesi , Yemekhane ve Hobi Bahçesi yapıldı

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Kuzey Kıbrıs Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği tarafından Lapta Huzurevi’nde Mare Monte İyilik Atölyesi , Hobi Bahçesi  ve Yemekhane açıldı.
Lapta Huzurevi’ne İyilik Atölyesi , Yemekhane ve Hobi Bahçesi yapıldı

 

Açılışa Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan ile, dernek temsilcileri de katıldı.

Açılışta konuşan Kuzey Kıbrıs Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği Başkanı Şeniz Berkin, hayata geçirilen proje ile yaşlıların boş zamanlarını daha aktif ve sosyal değerlendireceklerini belirtti.

Lapta Huzurevi sorumlusu Ahmet Sakinoğlu da, derneğin iyilik atölyesi ve hobi bahçesinin yansıra yemekhane mutfağı ve masalarını yenilediğini dile getirdi.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da konuşmasında, yaşlılığın bir süreç olduğuna işaret ederek, bakanlık olarak amaçlarının yaşlılara en iyi hizmeti vermek olduğunu söyledi.

“Huzurevlerini sadece bakıma muhtaç yaşlıların değil gündüz ihtiyaç duyan insanların da kullanabilecekleri, hoşça vakit geçirebilecekleri atölyelerden ya da sosyal saatlerden faydalanabilecekleri alanlar haline getirmeyi düşünüyoruz” diyen Tacoy, açılacak atölyenin yeni bir vizyonun ilk adımı olduğunu vurguladı.

Bakan Taçoy, yeni huzurevi projesi ihalesinin 1 Eylül’de sonuçlandığını ve Ekim ayında birinci etap çalışmalarının başlayacağını kaydederek, yeni huzurevinin eski yerinde en kısa sürede hizmete gireceğini belitti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, bakanlık ve sivil toplum örgütlerinin işbirliğinde neler yapılabileceğinin güzel bir örneğinin hayata geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tatar, devletin imkanlar ölçüsünde yardım ve bakıma muhtaç olanlara en iyi hizmeti verdiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Mare Monte İyilik Atölyesi ve Hobi Bahçesi’nin açılışı yapıldı.

Açılışta,  Kıbrıs Sanat Bale ve Müzik okulu öğrencileri mini konser verirken,   iylik atölyesi, yemekhane ve hobi bahçesine  katkı koyan gönüllü kurumlara ve sponsorlara  Mare Monte Yardımseverler Derneği  tarafından  teşekkür plaketi de takdim edildi.

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