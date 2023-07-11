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Lapta, Kalkanlı, Yuvacık ve Ercan bölgesinde elektrik kesintisi olacak

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Lapta, Kalkanlı, Yuvacık ve Ercan bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak.
Lapta, Kalkanlı, Yuvacık ve Ercan bölgesinde elektrik kesintisi olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), bugün bazı bölgelerde elektrik kesintisine gidecek.

LAPTA’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

Lapta’nın bazı bölgelerinde bugün 09.00 itibarıyla elektrik kesintisi yapılacak. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, Lapta Yavuzlar Lisesi, Rose Garden Tatil Köyü ve Lapta Babil Bahçeleri bölgelerine saat 15.00’e kadar elektrik verilemeyecek.

Lapta oteller bölgesi, Aytoro Mahallesi ve Lapta Polis Karakolu bölgelerine ise saat 13.00’e kadar elektrik verilemeyecek.

ERCAN BÖLGESİNDE 3 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

KIB-TEK, bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Ercan Devlet Üretme Çiftliği Bölgesi, Sivil Havacılık Dairesi Radar Binası, Ercan Havaalanı Şantiye Bölgesi ve Kırklar’ın bir bölümüne elektrik verilemeyeceğini açıkladı.

KIB-TEK Lefkoşa Bölge amirliğinden verilen bilgiye göre, kesinti 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

KALKANLI VE YUVACIK’TA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında; Kalkanlı ve Yuvacık’a elektrik verilemeyecek.

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