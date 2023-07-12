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Lapta Sağlık Merkezi'ne anlamlı bağış

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Lapta Sağlık Merkezi'nde haftanın bir günü KBB hizmeti başladı...
Lapta Sağlık Merkezi'ne anlamlı bağış

Kıbrıs Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği tarafından Lapta Sağlık Merkezi Kulak Burun Boğaz Bölümüne bağışta bulunuldu. 

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, nüfusu ve alt yapısı  sürekli artan, turistik tesislerin çok yoğun olduğu bir bölge olan Lapta-Alsancağa hizmet veren sağlık merkezinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Altuğra, derneğe katkılarından dolayı teşekkür ederek sağlığa yapılan her katkının büyük önem taşıdığını belirtti. 

Haftanın 1 günü kulak burun boğaz hizmetinin sağlık merkezinde yapılmaya başlandığını belirten Altuğra, Lapta Sağlık Merkezi Sorumlu Hekimi ve bakanlık olarak merkezin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalara devam edildiğini kaydetti. 

Kıbrıs Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği tarafından Lapta Sağlık Merkezi Kulak Burun Boğaz Bölümüne KBB koltuğu, otoskop, alın lambası, seyyar aspiratör, aspiratör uçları, muhtelif el aletleri bağışlandı. 

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