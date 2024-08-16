Lapta Sahil Yolu'nda en az 7 köpek zehirlendi!

Lapta Sahil Yolu, adeta bir ölü hayvan mezarlığına çevrildi. Program sunucusu Nupelda Karabuğday sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lapta Sahil Yolu'nda en az 7 köpeğin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Karabuğday’ın açıklaması şöyle:
"Lapta Sahil Yolu'nda bizim saydığımız en az 7 köpeği zehirlemişler! Sahil yolu, ölü hayvan bedenleriyle dolu!
Kamuoyunu, katillerin bulunması için ses vermeye davet ediyorum! Sokak hayvanları sahipsiz değildir!”
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