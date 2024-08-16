  • BIST 9964.07
  • Altın 2662.355
  • Dolar 33.6883
  • Euro 36.9978
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKA2024 Paris Olimpiyat Oyunları sona erdi

Lapta Sahil Yolu'nda en az 7 köpek zehirlendi!

» »
Program sunucusu Nupelda Karabuğday, Lapta Sahil Yolu'nda en az 7 köpeğin zehirlenerek yaşamını yitirdiğini söyledi.
Lapta Sahil Yolu'nda en az 7 köpek zehirlendi!

Lapta Sahil Yolu, adeta bir ölü hayvan mezarlığına çevrildi. Program sunucusu Nupelda Karabuğday sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lapta Sahil Yolu'nda en az 7 köpeğin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Karabuğday’ın açıklaması şöyle:

"Lapta Sahil Yolu'nda bizim saydığımız en az 7 köpeği zehirlemişler! Sahil yolu, ölü hayvan bedenleriyle dolu!

Kamuoyunu, katillerin bulunması için ses vermeye davet ediyorum! Sokak hayvanları sahipsiz değildir!”

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Başbakan Üstel: Teknecik Elektrik Santrali’nde sabotaj ihtimaline karşı bir soruşturma yapılacak15 Ağustos 2024 Perşembe 18:33
  • Lefkoşa Büyükelçisi Serim, resmen görevine başladı...15 Ağustos 2024 Perşembe 17:15
  • Genç kadın otel odasında ölü bulundu!15 Ağustos 2024 Perşembe 16:54
  • Tatar'dan vatandaşa 'Maymun Çiçeği Virüsü' uyarısı...15 Ağustos 2024 Perşembe 16:53
  • Güneyde Akama bölgesinde denizin dibinde füze bulundu15 Ağustos 2024 Perşembe 15:55
  • Girne'de Gece Yarısı Olayı: Sarhoş Genç Uygunsuz Davranışlarıyla Rahatsızlık Verdi15 Ağustos 2024 Perşembe 15:47
  • Bir kaçak daha tutuklandı15 Ağustos 2024 Perşembe 15:40
  • Mülkiyet sorunu: Güney Kıbrıs'ta 1 kişi daha tutuklandı15 Ağustos 2024 Perşembe 15:40
  • Tabipler, maymun çiçeği konusunda uyardı: Ülkeye girişlerde denetim15 Ağustos 2024 Perşembe 15:38
  • 100 adet meşaleyle yakalandı15 Ağustos 2024 Perşembe 15:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti