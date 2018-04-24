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Lapta turizminin gözdesi olma yolunda

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Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy tamamlanan Lapta Sahil Yolu ve çalışmaları devam eden projeleri basınla paylaştı.
Lapta turizminin gözdesi olma yolunda

Dev Projenin resmi açılış etkinliği bugün saat 17.30’da yapılıyor. Kıbrıs’ta bir ilk olma özelliği taşıyan, ilk etabı AB Komisyonu’ndan sağlanan destekle tamamlanan ve 2014yılında hizmete giren projenin 400’ü deniz köprü geçişinden oluşan iki kilometrelik ikinci etabı ise, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve İşbirliği Ofisi finansmanıyla tamamlanan Lapta Sahil Yürüyüş Yolu Projesi basına tanıtıldı.

Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy, 400 metrelik sahil geçişine sahip toplam 3.5 kilometrelik güzergahı kapsayan Projeninbugün 17.30’da düzenlenecek resmi törenle hizmete açılacak Lapta Sahil Yolu Projesi ve devam eden diğer alt yapı projeleri için dün güzergah içinde yer alanYürüyüş Yolu Zihni Cafe’de basınla buluştu.

Lapta Sahil Yürüyüş Yolu Projesi’nin, 10 yıllık bir hayalin ürünü olduğunu kaydeden Lapta,Belediye Başkanı Fuat Namsoy, projenin AB fonları ve Lapta Belediyesi eş finansmanıyla 1 milyon 700 bin Türk Lirası’na hayata geçen ilk etabının 2014’de hizmete girdiğini kaydetti. Projenin ikinci etabının toplam maliyetinin 3 milyon 700 bin Türk Lirası olduğunu belirten Namsoy, ikinci etabın da, Lapta Belediyesi öz kaynakları ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve İşbirliği Ofisi’nin desteğiyle hayat bulduğunu ifade etti.

“Lapta Cazibe Merkezi Olacak ”

2 kilometrelik güzergahı kapsayan ikinci etabın 400 metresini deniz üstü köprü geçişlerinin oluşturduğunu dile getiren Namsoy, Sahil Yürüyüş Yolunun tamamlandığını ancak projenin bununla sınırlı kalmayacağını devamında, Lapta’yı cazibe merkezi haline getirmek amacıyla bölgede sosyal yaşam alanı projesini hayata geçireceklerini ifade etti.
Sahil yürüyüş yolunda oluşturulacak sosyal yaşam alanının , cafe, restaurant, basketbol voleybol tenis, açık hava fitness alanları, çocuk parkları, dinlence, seyir veyeşil alanlardan oluşacağını belirten Namsoy, amaçlarının Lapta’yı yerli vatandaşlar ve turistler için bir cazibe merkezi haline getirmek olduğunu vurguladı.

Turizm yoluyla bölgesel kalkınma projesini hayata geçirmek için , 3 yıldır belediye, muhtarlıklar sivil toplum ve vatandaşlarla işbirliği içinde çalıştıklarını ifade eden Namsoy, bölgenin tarihi doğal ve kültürel değerlerini ortaya çıkaran eko , agro ve kültür turizmini ve köy pansiyonculuğunu geliştirme hedefinde olduklarını anlattı.

Lapta Belediyesi’nin, TC ve AB Fonlarını en fazla kullanan belediyeler arasında ilk 3 sırada olduğunu dile getiren Namsoy, 3 yılda 22,5 milyonTL’lik yatırımın hayata geçtiğini, 8 milyonluk yatırımın ise devam ettiğini kaydetti.
Lapta Belediyesi Yeni Hizmet binası ile Alsancak ve Lapta Belediyelerinin ortaklığında yeşil atık geri dönüşüm projesinin kısa süre sonra hayata geçeceğini dile getiren Namsoy, Yeni Hizmet Binasının hayata geçmesinden sonra eski bina ve çevresinin de müze, tiyatro ve sergi salonu, yeşil alan ve dinlence alanları olarak düzenleneceğini anlattı.

2015’ta yaşanan ekonomik krizin yavaş yavaş aşıldığını dile getiren Namsoy,hükümetin belediyeler konusundaki yasaları güncelleştirmesi gerektiğini ifade etti.Ülkede belediye sayısının azaltılmasının gündemde olduğunu anımsatan Namsoy, hükümetin bunun için, belediyeler yasasında reform yaparak, sağlıklı altyapıların oluşması yönündeçalışma yapması gerektiğini dile getirdi.

Lapta’yı cazibe merkezi haline getirerek , bölgeye ve ülkeye değer katmak amacıyla hayata geçirmeyi planladıkları birçok proje olduğunu söyleyen Namsoy, yasal engele takılan teleferik projesini hayta geçirmek için çalışacaklarını , bunun yanında da,Lapta Sahil Yolunun batısında, 400 yatlık bir marina projeleri olduğunu da ifade etti. 
Alsancak-Lapta imar planını hayata geçirmek için de çalışma başlattıklarını dile getiren Namsoy, amaçlarının bölgenin dokusunu bozmadan betonlaştırmadan gelişmesine katkı sağlamak olduğunu belirttikten sonra tüm vatandaşları bugün 17.30’da gerçekleşecek Lapta Sahil Yürüyüş Yolu açılış törenine davet etti.

Basının sorularını da yanıtlayan Başkan Namsoy, 6 dönemdir sürdürdüğü görevi bölge halkının istemi doğrultusunda bir dönem daha sürdürmek adına başkanlığa aday olduğunu vurguladı. Konuşmaların sonunda basın mensupları, Başkan Namsoy ve toplantıya katılan Belediye yetkilileri ile birlikte güzergahı gezdiler. 

 

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