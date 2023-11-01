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Lapta ve Girne'de Alkollü ve Dikkatsiz Sürücüler Kaza Yaptı, Yaralanan Olmadı - Her İki Sürücü de Tutuklandı"

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31 Ekim'de Lapta ve Girne'de Meydana Gelen Trafik Kazalarında Sürücüler Tutuklandı, Yaralanan Olmadı
Lapta ve Girne'de Alkollü ve Dikkatsiz Sürücüler Kaza Yaptı, Yaralanan Olmadı - Her İki Sürücü de Tutuklandı"

Trafik Kazaları KKTC'de Dikkatleri Üzerine Çekiyor: İki Sürücü Tutuklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 31 Ekim 2023 tarihinde iki ayrı trafik kazası meydana geldi. İlk kaza, Lapta'da Şehit İbrahim Nidai Caddesi üzerinde gerçekleşti. Saat 20:00 sıralarında, Özden YETİM (E-23) tarafından yönetilen KR 877 plakalı salon araç, 118 miligram alkollü içki tesiri altında batı istikametine doğru seyir halindeyken, dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, yolun sağından çıkarak bankette park halinde bulunan FZ 685 plakalı salon araca çarptı. Neyse ki, kazada yaralanan olmadı, ancak KR 877 plakalı araç sürücüsü Özden YETİM tutuklandı ve soruşturma devam ediyor.

İkinci kaza ise aynı gün Girne'de, Yasemin Sokak üzerinde saat 23:30 sıralarında meydana geldi. Soner AYDOĞAN (E-35) tarafından yönetilen VB 107 plakalı salon araç, kuzey istikametine seyir halindeyken, dikkatsizlik sonucu yolun solunu muhafaza etmeyip yolun sağına geçti. Bu sırada karşı istikametten gelen Ayjeren GUVANJOVA (K-27) tarafından yönetilen PK 651 plakalı salon aracın sağ dikiz aynasına çarptı. Bu kaza da şans eseri yaralanan olmadı. VB 107 plakalı araç sürücüsü Soner AYDOĞAN, olayın ardından tutuklandı ve soruşturma devam ediyor.

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