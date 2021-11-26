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Lapta ve Lefke'de elektrik kesintisi!

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Lapta Yürüyüş Yolu Bölgesi, Zambak Sokak, Sardunya Sokak ve Hürriyet Sokak’a bugün 09:30 ile 16:00 arası elektrik verilemeyecek.
Lapta ve Lefke'de elektrik kesintisi!

Lapta Yürüyüş Yolu Bölgesi, Zambak Sokak, Sardunya Sokak ve Hürriyet Sokak’a bugün 09:30 ile 16:00 arası elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan duyuruda, kesintinin şebekede yapılacak çalışmadan kaynaklı olacağı belirtildi.

Lefke’de de orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle Lefke Uzunoğlu Sokak ve bölgedeki su motorlarına bugün 5 saat süreyle elektrik verilemeyecek.

Elektrik Kurumu açıklamasına göre, kesinti 09.00-14.00 saatleri arasında uygulanacak.KIBTEK/BRT

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