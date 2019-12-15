Lapta'da acı haber! Kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı'ndan edinilen bilgiye göre bugün saat 03.45 sıralarında, Lapta’da Suat ATEŞLİ (E-54), aracı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Müteveffa’nın Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 12:00-12:45 saatleri arasında yapılan otopsisinde kesin ölüm sebebinin “yeni geçirilmiş kalp krizi ve kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
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