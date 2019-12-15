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Lapta'da acı haber! Kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

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Lapta'da acı haber! Kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Lapta'da acı haber! Kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Lapta'da acı haber! Kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı'ndan edinilen bilgiye göre bugün saat 03.45 sıralarında, Lapta’da Suat ATEŞLİ (E-54), aracı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir.         Müteveffa’nın Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 12:00-12:45 saatleri arasında yapılan otopsisinde kesin ölüm sebebinin “yeni geçirilmiş kalp krizi ve kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
 

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