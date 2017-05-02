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Lapta'da Agro-Eko Pazarı etkinliği

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Lapta'da Agro-Eko Pazarı etkinliği
Lapta Belediyesi, agro-eko turizmin önemini vurgulamak ve tanıtmak amacıyla cumartesi günü Lapta'da Agro-Eko Pazarı etkinliği düzenliyor.

Lapta Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, belediyenin yürüttüğü ve AB'nin finansal destek sağladığı “Turizm Yoluyla Bölgesel Kalkınma ve Kapasite Geliştirme Projesi” kapsamında düzenlenecek etkinliğin açılış töreni saat 13.00’de yapılacak.

Açılış töreninin ardından halk dansları gösterileri ve çocuklara yönelik yüz boyama ve oyuncaklarla aktiviteler yer alacak. Etkinlikler, saat 18:00'de, SOS Grubu konseriyle devam edecek.

Stantların sabah saat 08.00’den itibaren açık olacağı etkinlik çerçevesinde saat 09.00’da Lapta'da bir buçuk saat sürecek bisiklet gezisi düzenlenecek.

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