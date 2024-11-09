Lapta’da Ambar Yangını: Maddi Hasar ve Dumandan Etkilenen Bir Kişi Tedavi Edildi

08.11.2024 tarihinde saat 14.00 sıralarında Lapta’da Şehit İbrahim Nidai Caddesi üzerinde, bir ikametgahın bitişiğinde ambar olarak kullanılan bir binada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ambar içinde bulunan 4 spiral makinesi, 1 elektrikli el testeresi, 1 benzinli ağaç testeresi, 1 su motoru, 1 PVC kapı, 4 PVC pencere, 8 sandviç panel, 6 adet 10 kg’lık tüp gaz, 75 metrekare ahşap parke, çeşitli ev ve bahçe malzemeleri ile elektrik kabloları yanarak zarar gördü. Yangının söndürülmesi sırasında dumandan etkilenen bir ikametgah sakini, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde tedavi edilip taburcu edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

fotoğraf: arşiv