Lapta'da Ani ve Şüpheli Ölüm: Veli Öndüç Hayatını Kaybetti

Girne'nin Lapta kasabasında yaşayan 67 yaşındaki Veli Öndüç, 29 Eylül 2024 tarihinde ikamet ettiği evinde aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Rahatsızlanmasının ardından ilk müdahale Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapıldı. Ancak durumunun ciddiyeti nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek Nöroloji Yoğun Bakım servisine alındı.

Maalesef yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen, Veli Öndüç 30 Eylül 2024 tarihinde sabah saat 02:00 sularında yaşamını yitirdi. Beklenmedik bu ölüm, aile ve yakın çevresinde büyük bir şok ve üzüntü yarattı.

Otopsi ve İleri Tetkikler

Öndüç’ün ölüm sebebinin belirlenebilmesi için yapılan otopside, kesin ölüm nedenini ortaya koymak amacıyla kan ve doku örnekleri alındı. Otopsi sonrası alınan bu örnekler ileri tetkik için laboratuvara gönderildi. Bu tetkiklerin sonuçlanmasının ardından ölüm nedeninin netlik kazanacağı bildirildi.

Soruşturma Devam Ediyor

Öndüç'ün ani ve beklenmedik ölümü üzerine polis soruşturma başlattı. Yetkililer, ölümün şüpheli olup olmadığının belirlenebilmesi için soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı. Şu ana kadar elde edilen bulgular ışığında ölüm sebebi hakkında net bir bilgi bulunmasa da, yapılan ileri tetkikler ve otopsi sonuçları soruşturmanın gidişatını belirleyecek.

Veli Öndüç’ün ölümüyle ilgili gelişmeler kamuoyuna duyurulmaya devam edilecektir.