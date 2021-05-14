Lapta'da araç ve motosiklet çarpıştı: 1 yaralı! (GÜNCELLENDİ)

Lapta'da araç ve motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Lapta oteller bölgesinde bugün saat 09.45 sıralarında trafik kazası meydana geldi.
Bir araç ile motosikletin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre Sevil Bozdağ (K-42), yönetimindeki SC 423 plakalı salon araç le batı istkametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizce sağ tarafta bulunan Lapta Sahil Yürüyüş Yolu park alanına dönüşe geçtiği sırada o esnada karşı istikametten gelmekte olan Oğuzhan Baş (E-24) yönetimindeki 35 AR 098 plakalı motoskletin önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor
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