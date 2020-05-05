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Lapta’da balıkçı teknesi devrildi: 1 ağır yaralı

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Lapta’da balıkçı teknesi devrildi: 1 ağır yaralı
Lapta’da balıkçı teknesi devrildi: 1 ağır yaralı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 10:00 sıralarında, Lapta’da, balıkçı barınağı yakınlarında balık avlamak için denize açılan, içinde 4 kişinin bulunduğu tekne, kıyıdan yaklaşık 100 metre deniz içerisinde bulunduğu sırada denizin aşırı dalgalı oluşu nedeniyle ters dönmüştür. Söz konusu şahıslar kendi imkanları ve çevredeki balıkçıların yardımı ile kurtarılmışlardır.

Teknede bulunan bir kişi kaldırdığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Diğer şahısların sağlık durumları iyi olduğundan herhangi bir sağlık merkezine başvurmamışlardır.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir

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