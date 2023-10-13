Lapta'da bazı bölgelere bugün 2 buçuk saat elektrik verilemeyecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Lapta'daki bazı bölgelerde bugün elektrik kesintisi yaşanacağını bildirdi.
KIB-TEK’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesindeki bakım çalışmasından kaynaklanacak kesinti, 09.30 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında yapılacak.
Kesintinin yapılacağı bölgeler şöyle:
Lapta Oteller Bölgesi, Oteller Bölgesi Dağ Kısımı, Aytoro Mahallesi ve Lapta Polis Karakolu Bölgesi.
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