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Lapta'da bazı bölgelere bugün 2 buçuk saat elektrik verilemeyecek

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KIB-TEK, Lapta Oteller Bölgesi, Oteller Bölgesi Dağ Kısımı, Aytoro Mahallesi ve Lapta Polis Karakolu Bölgesi’ne bugün 2 buçuk saat elektrik verilemeyeceğini açıkladı.
Lapta'da bazı bölgelere bugün 2 buçuk saat elektrik verilemeyecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Lapta'daki bazı bölgelerde bugün elektrik kesintisi yaşanacağını bildirdi.

KIB-TEK’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesindeki bakım çalışmasından kaynaklanacak kesinti, 09.30 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında yapılacak.

Kesintinin yapılacağı bölgeler şöyle:

Lapta Oteller Bölgesi, Oteller Bölgesi Dağ Kısımı, Aytoro Mahallesi ve Lapta Polis Karakolu Bölgesi.

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