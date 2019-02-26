  • BIST 105.082
  • Altın 226,494
  • Dolar 5,3066
  • Euro 6,0312
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Lapta’da bir ev yandı

» »
Lapta’da bir ev yandı
Lapta’da bir ev yandı

Lapta’da iki katlı bir evin üst katında yangın çıktı.

Yangına İtfaiye ekipler müdahale etti.

Lapta'da Muammer Karaağaç Sokak üzerinde bugün saat 17.30 sıralarında, Mustafa Can Okutan'ın kalmakta olduğu ikametgahta, zipro kabin sobanın çekyat koltuğa temas etmesi sonucu yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu ikametgahın içerisinde bulunan iki adet çekyat, mutfak dolapları ve altı metrekarelik çatı yanarak zarar gördü.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meclis'te, bugün neler konuşuldu ?26 Şubat 2019 Salı 18:44
  • Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'na iki Hidrolik Kesme-Germe Aleti hibe edildi26 Şubat 2019 Salı 18:26
  • KKTC Karadeniz Kültür Derneği, Hocalı Katliamını andı.26 Şubat 2019 Salı 18:24
  • KTHY davasının ne zqaman sonuçlanacağı açıklandı26 Şubat 2019 Salı 18:23
  • Güney’de tutuklanan bir kişi KKTC’de cinayetten mi aranıyor ?26 Şubat 2019 Salı 17:41
  • Sorakın: “Tarih boyu çalışanın emeğini alması için çalıştık”26 Şubat 2019 Salı 17:15
  • Son Dakika: KIB-TEK Yeni YK Başkanı belli oldu26 Şubat 2019 Salı 17:00
  • Rauf Denktaş Derneği Başkanı Akça, İstanbul’da hocalı katliamı konferansına katıldı26 Şubat 2019 Salı 16:20
  • ‘Yasemin Hareketi’ 6 kişilik bir listeyle Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılmaya karar verdi26 Şubat 2019 Salı 16:15
  • Çin Halk Cumhuriyeti’nden Kayıp Şahıslar Komitesi’ne bağış…26 Şubat 2019 Salı 16:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti