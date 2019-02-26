Lapta’da bir ev yandı

Lapta’da iki katlı bir evin üst katında yangın çıktı.
Yangına İtfaiye ekipler müdahale etti.
Lapta'da Muammer Karaağaç Sokak üzerinde bugün saat 17.30 sıralarında, Mustafa Can Okutan'ın kalmakta olduğu ikametgahta, zipro kabin sobanın çekyat koltuğa temas etmesi sonucu yangın meydana geldi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu ikametgahın içerisinde bulunan iki adet çekyat, mutfak dolapları ve altı metrekarelik çatı yanarak zarar gördü.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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