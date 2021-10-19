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Lapta'da CTP Emre Efendi'yi tanıttı

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 2022 yılının Haziran ayında gerçekleştirilecek yerel seçimlerle ilgili aday tanıtımına dün akşam Lapta’da devam etti.
Lapta'da CTP Emre Efendi'yi tanıttı

Önümüzdeki yerel seçimlerde CTP adayı olarak yarışacak olan Efendi, Lapta’yı yeniden turizmin başkenti yapacaklarını ve bölgenin yıldızını parlatacaklarını açıkladı.

Etkinlikte Genel Başkan Tufan Erhürman, CTP Lapta Belediye Başkan adayı Emre Efendi ile Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi konuşma yaptı. 

 

ERHÜRMAN: CTP’Lİ BELEDİYELERİN AYDINLIĞI LAPTA’YA TAŞINIYOR

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, etkinliğe katılan Lapta halkına “Gözün aydın Lapta” şeklinde seslenerek konuşmasına başladı. Lapta’nın bu ülkenin incilerinden biri olduğunu belirten Erhürman, turizmin başkenti olma hedefiyle yola çıktığını ancak şu anda bu noktanın çok uzağında olduğunu ifade etti ve Emre Efendi’yle birlikte Lapta’yı bu hedefine ulaştıracaklarını vurguladı. Kıbrıs Türk halkının birileri tarafından bir süredir karanlığa mahkum edilmeye çalışıldığının altını çizen Erhürman, buna karşın CTP’lilerin görevde olduğu belediyelerde en zor koşullarda, baskılara ve destek verilmemesine rağmen hizmet ve icraatın nasıl devam ettiğinin herkes tarafından görüldüğünü belirtti. CTP’li belediyelerin yaktığı ışığın şimdi Emre Efendi’yle birlikte Lapta’da da yanacağını dile getiren Erhürman, bu ışığı kimsenin söndüremeyeceğini kaydetti. Emre Efendi’nin gençliğiyle, uzmanlığıyla, inancıyla, hukuk ve çevre konularında kendisini ispatladığını işaret eden Erhürman, “Lapta’da göreve hazırız. Emre Efendi’yle hizmete geliyoruz, Lapta’yı yeniden turizmin başkenti yapmaya geliyoruz. Bu statükoyu kıracağız ve hem Lapta’yı, hem de tüm memleketi aydınlık günlere taşıyacağız” şeklinde konuştu.

 

EFENDİ: LAPTA’YA SAYGINLIK KAZANDIRMAYA GELİYORUZ!

CTP Lapta Belediye Başkan adayı Emre Efendi, büyük heyecan içerisinde olduğunu ve bölgeyi hak ettiği yere taşıyacaklarını söyledi. Efendi, Lapta’yı küllerinden yeniden var etmeye, üzerindeki ölü toprağını kaldırmaya, diğer CTP’li belediye başkanlarının ve partililerin desteği ile tecrübesi ile ayağa kaldırmaya, saygınlık kazandırmaya geleceklerini ifade etti. Emekçinin hakkını vermeye, halkın yüzünü güldürmeye ve belediyesi ile barışık bir belde yaratmaya aday olduklarının altını çizen Efendi, “Tüm köylerimizi, her bir çalışanı, herkesi kucaklayarak yeni bir Lapta yaratmaya geliyoruz” dedi. Lapta’ya sözde değil gerçek anlamda demokrasi getirmeye, herkesin fikrine saygı göstermeye, vizyon ortaya koymaya, somut çözüm formülleri üretmeye, gerekmesi halinde belediye ve Lapta için cesaretle kavga etmeye ve hakkını almaya aday olduklarını dile getiren Efendi, “İmar planı çalışmaları canlandırılacak ve neticelendirilmesi için ne gerekirse yapılacaktır” şeklinde konuştu.

 

KİŞİ: LAPTA’NIN GELECEĞİNİ DEĞİŞTİRECEK BİR ADAYIMIZ VAR

CTP Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi de, uzun zamandır birlikte emek verdikleri, Lapta’nın çehresini değiştirecek bir adayları olduğunu vurguladı. Kişi, Emre Efendi’nin sadece bir hukukçu değil, çevreci, beldesine aşık ve bu beldeyi başka bir hale getirecek, Lapta’yı yeniden turizm başkenti yapacak bir aday olduğunu kaydetti. Geleceğe çok büyük bir adım attıklarını altını çizen Mehmet Kale Kişi, herkese ihtiyaçları olduğunu ve son güne kadar çalışıp Lapta Belediyesi’ni kazanacaklarını işaret etti.

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