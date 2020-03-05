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Lapta’da ejder meyvesi üretimi yapılıyor

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Lapta’da tropikal bir meyve olan Dragon Fruit ( Ejder Meyvesi) üretimi yapılıyor. Genç bir girişimci olan Hasan Cenapoğlu tarafından bir yıldır üretilen meyvenin, ticaretine de başlandı.
Lapta’da ejder meyvesi üretimi yapılıyor

Lapta’da tropikal bir meyve olan Dragon Fruit ( Ejder Meyvesi) üretimi yapılıyor. Genç bir girişimci olan Hasan Cenapoğlu tarafından bir yıldır üretilen meyvenin, ticaretine de başlandı. Cenapoğlu, Ejder Meyvesine yönelik talebin karşılanması için yeni ekim alanı yaratılacağını belirtti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Ejder Meyvesi üretimi yapılan yeri ziyaret ederek, incelemede bulundu. Bakan Oğuz, bu tarz tropikal meyvelerin yetiştirilmesinin üretimin çeşitliği açısından önemli olduğunu kaydetti.

Bakan Oğuz, daha önceden ithal edilen bu tip ürünlerin, ülkemizde yetiştirilmesinin ekonomiye katma değer kazandıracağını ifade etti.

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