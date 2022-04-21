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Lapta'da elektrik direğine çarptı: 3 yaralı

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Lapta – Karşıyaka anayolu üzerinde bu sabah meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Lapta'da elektrik direğine çarptı: 3 yaralı

21.4.2022 tarihinde,  saat 09.15 sıralarında,  Lapta - Karşıyaka Anayolu üzerinde, Hüseyin EKİNCİ (E-27), yönetimindeki NH 212 plakalı araç ile Karşıyaka istikametine doğru seyrettiği sırada Lapta dahilinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak kaldırıma çarptıktan sonra yolun dışında bulunan  elektrik direğine çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Hüseyin Ekinci ve araçta yolcu olarak bulunan Göksel Soyer (E-26)  Lefkoşa Devlet Hastanesine, yine araçta yolcu olarak bulunan Selçuk Soyer (E-27) ise  Girne Dr Akçiçek Hastanesine kaldırılmışlardır.

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