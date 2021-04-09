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Lapta'da elektrik kesintisi yapılacak

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Lapta'da elektrik kesintisi yapılacak
Lapta'da elektrik kesintisi yapılacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Lapta'da 13.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında; Oteller Bölgesi, Oteller Bölgesi Dağ Kısımı, Aytoro Mahallesi ve Lapta Polis Karakolu Bölgesi’ne elektrik verilemeyeceği bildirildi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu alışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması uyarısında bulundu ve bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını istedi.

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