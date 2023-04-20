Lapta'da gece yarısı trafik kazası!

Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

20.04.2023 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Lapta’da Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde, Eser DİNKCİ (E-46) yönetimindeki JG 509 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizce yolun sağında bulunan isimsiz tali yola dönüşe geçmesi sonucu, o esnada cadde üzerinde batı istikametine doğru seyreden Murat TABAKOĞLU (E-47) yönetimindeki GF 211 plakalı salon aracın önünü tıkayıp çarpışmışlardır. Çarpmanın etkisiyle geriye doğru savrulan JG 509 plakalı araç, yolun kuzey kısmındaki ağaca da çarparak durmuştur. Kaza sonucu yaralanan JG 509 plakalı araç sürücüsü Eser DİNKCİ ile araçta yolcu olarak bulunan Seher GÜL(K-38), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındılar. Soruşturma devam etmektedir.