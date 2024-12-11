Lapta’da Gümrüksüz Mal Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

Polis ekipleri, izinsiz olarak dolgu, botoks ve mezoterapi ürünleri bulunduran şahısları suçüstü yakaladı. Soruşturma sürüyor.

10 Aralık 2024 tarihinde, saat 16:00 sıralarında Lapta’da gerçekleştirilen bir polis operasyonunda, yetkili makamlardan izin almaksızın dolgu, botoks ve mezoterapi işlemlerinde kullanılan çeşitli ürünleri tasarrufunda bulundurduğu tespit edilen G.M. (45) isimli kadının evinde arama yapıldı.

Arama sonucunda, söz konusu ürünlerin gümrüksüz olarak bulundurulduğu belirlenerek emare olarak el konuldu. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen Y.C.E. (32) isimli erkek şahıs da tutuklandı.

Her iki şüpheli hakkında soruşturma başlatılırken, polisin olayla ilgili araştırmaları devam ediyor