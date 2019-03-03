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Lapta'da hırsızlık! 12 BİN TL'yi iç etti, tutuklandı...

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Lapta’da faaliyet gösteren Daka Trading Ltd. isimli iş yerinde pazarlamacı olarak çalışan 49 yaşındaki şahıs 120 bin TL çaldı.
Lapta'da hırsızlık! 12 BİN TL'yi iç etti, tutuklandı...

Lapta’da faaliyet gösteren Daka Trading Ltd. isimli iş yerinde pazarlamacı olarak çalışan 49 yaşındaki şahıs 120 bin TL çaldı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“2018 Kasım-2019 Mart ayları arasında, Lapta’ da faaliyet gösteren Daka Trading Ltd. isimli iş yerinde pazarlamacı olarak çalışan F.G.(E-49)’nin, iş yeri adına müşterilere sattığı kömür ve odunlar karşılığında tahsil etmiş olduğu toplam 120.000 TL parayı iş yerine teslim etmeyerek çaldığı tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.”

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