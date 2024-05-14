Lapta'da İnşaatlardan Elektrik Kablosu Hırsızlığı: Zanlılar Tutuklandı

"Lapta'da İnşaatlardan Elektrik Kablosu Hırsızlığı ve Kasten Hasar: Tutuklamalar Gerçekleşti"

Lapta'da meydana gelen olayda, devam eden üç ayrı inşaattan elektrik tesisatına ait döşenmiş halde bulunan toplam 1500 metre uzunluğundaki elektrik kabloları, kasten sökülerek çalındı. Bu hırsızlık ve kasten hasar vakası, bölgede endişe yarattı ve polisin dikkatini çekti.

13 Mayıs 2024 tarihinde yaşanan olayın ardından, polis yetkilileri olaya ilişkin derinlemesine bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma kapsamında, M.B. (E-21) ve A.G.Ş. (E-21) adlı zanlılar, olayla ilişkilendirilerek tutuklandı. Ancak, soruşturmanın devam ettiği ve konunun detaylarının daha da açığa çıkarılacağı belirtildi.